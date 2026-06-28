Racconto di una notte, anticipazioni 28 giugno: la bugia sulla gravidanza travolge Mahir e Canfeza

Nella nuova puntata, in onda alle 22:00 su Canale 5, Mahir e Canfeza saranno costretti a portare avanti la bugia sulla gravidanza per proteggere il segreto di Ferman ed Efsane

Racconto di una notte, la serie turca che intrattiene solitamente il pubblico di Canale 5 nella prima serata della domenica, non abbandona i suoi fedeli spettatori alla calura estrema, e torna stasera puntuale alle 22:00.

Per tutti coloro che non potranno seguire il nuovo appuntamento in diretta, sarà possibile recuperare i nuovi episodi in streaming su Mediaset Infinity.

Le anticipazioni complete del 28 giugno

Dopo l'equivoco legato al test di gravidanza, la tensione travolge la famiglia Yilmaz. Tutti sono convinti che Canfeza aspetti un figlio da Mahir, mentre Ferman cerca disperatamente di impedire che la verità venga a galla. La situazione precipita quando Afet, sconvolta dall'idea di avere un nipote legato a Canfeza, accusa un malore che aumenta ulteriormente la pressione su tutta la famiglia.

Nel frattempo, Ezra e Mavis fanno visita a Canfeza, appena rientrata dall'ospedale, alimentando nuovi attriti. Selim, invece, ordina un'indagine approfondita sul passato di Ceylan, deciso a scoprire ogni dettaglio sulla giovane. Mahir coinvolge Salih nella caccia alla bambina che ha sottratto il laptop della polizia, ma deve anche affrontare un duro confronto con Canfeza, che pretende delle scuse per essere stata usata nei suoi piani. Mahir, però, rifiuta di ammettere qualsiasi responsabilità e difende le proprie scelte, lasciando la coppia divisa tra orgoglio, sentimenti irrisolti e verità mai confessate.

La situazione si complica ulteriormente quando Sevde mostra a Ferman l'ecografia della presunta gravidanza. Colto alla sprovvista, l'uomo inventa una scusa parlando di semplici "calcoli", nel tentativo di prendere tempo e mantenere viva la bugia.

Intanto Selim ufficializza la propria alleanza con Kursat e Rasit, mentre Canfeza, sempre più diffidente, decide di seguire Mahir con l'aiuto di Hürsit dopo una misteriosa telefonata ricevuta dal padre. Le sue intuizioni si rivelano fondate quando Mahir e la sua squadra fanno irruzione in un casolare, arrestano i rapitori e liberano diversi bambini.

Una delle piccole, però, riesce a fuggire e viene avvicinata da un uomo che la conduce in una fabbrica abbandonata. Canfeza interviene senza esitazione, avvisa Mahir e contribuisce al salvataggio della bambina, permettendo anche l'arresto dell'uomo.

A casa Yilmaz, però, la bugia sulla gravidanza continua a crescere. Sureya propone addirittura di organizzare una festa per celebrare l'arrivo del bambino, mentre Canfeza e Mahir sono costretti a mentire ai familiari per proteggere Ferman. Una situazione che pesa soprattutto su Efsane, stanca di dover nascondere la propria vera gravidanza, e sullo stesso Ferman, combattuto anche per il dolore di Sevde, che non è mai riuscita ad avere figli.

Sul fronte sentimentale, Selim continua ad avvicinarsi a Ceylan con un preciso secondo fine e si finge sorpreso quando scopre che la ragazza è la nipote di Asaf Yilmaz. Anche Sare e Salih tornano a incontrarsi durante una serata che riaccende la complicità tra i due.

Nel frattempo, Canfeza continua a sospettare che Mahir stia nascondendo qualcosa e teme un incontro segreto con suo padre. Mahir prova a frenare la curiosità della moglie senza darle spiegazioni, ma il suo silenzio non fa altro che aumentare i dubbi della donna e alimentare nuove tensioni tra loro.