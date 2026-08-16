Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni del 16 agosto: Ferman accoltellato

Ferman viene cacciato di casa da Asaf e, dopo aver scelto Efsane e la figlia che aspetta da lei, finisce vittima di una brutale aggressione. Intanto, Mahir e Canfeza vivono il loro San Valentino lontano dalla famiglia.

Racconto di una notte torna stasera, domenica 16 agosto, su Canale 5 con una puntata come sempre ricca di colpi di scena. Al centro delle anticipazioni c'è Ferman, che dopo lo scontro con il padre Asaf e la decisione di lasciare la famiglia si ritrova coinvolto in una situazione drammatica. Intanto, Mahir e Canfeza provano a vivere finalmente il loro amore lontano da tutti, mentre Salih prepara una sorpresa per Sare.

Tutte le anticipazioni del 16 agosto

Ferman decide di lasciare la casa dei suoi e di separarsi da Sevde. Per nascondere alla ragazza la vera ragione della sua partenza, le racconta di essere costretto ad andare urgentemente a Urfa a causa di un incendio che avrebbe distrutto il magazzino della famiglia.

Sevde, sconvolta e incinta, cerca inutilmente di fermarlo. La verità è però molto diversa. Ferman ha deciso di affrontare definitivamente Asaf e di rivendicare Efsane e la figlia che la donna aspetta da lui. Lo scontro con il padre ha conseguenze pesantissime: Asaf lo caccia di casa, gli blocca conti e carte e lo costringe a cavarsela senza poter più contare sul patrimonio della famiglia.

Anche per Mahir e Canfeza arriva un momento importante. Dopo essere stati smascherati per aver coperto la falsa gravidanza di Canfeza, i due devono fare i conti con la rabbia di Asaf e con la delusione di Süreyya. Nonostante tutto, la coppia appare più unita che mai e decide di concedersi una fuga romantica in una casa di montagna per il compleanno di Mahir, che coincide con San Valentino.

Lontani dalla famiglia, Mahir e Canfeza possono finalmente parlare dei loro progetti e dei viaggi che vorrebbero fare insieme. Tra confidenze e promesse d'amore, i due si abbandonano alla felicità. Canfeza, inoltre, sorprende Mahir con un regalo molto speciale, capace di riportare alla luce un ricordo della sua infanzia. Un gesto che lo commuove profondamente e rafforza ancora di più il legame tra i due.

È San Valentino anche per Salih, deciso a sorprendere Sare con una serata speciale. Dopo aver chiesto consiglio a Mahir, sceglie di portare la ragazza al luna park. L'appuntamento romantico, però, prende presto una piega inattesa. Durante un giro sulla ruota panoramica, Sare viene sopraffatta dalla paura dell'altezza. Quando l'attrazione si blocca nel punto più alto, la ragazza perde i sensi, trasformando la sorpresa organizzata da Salih in un vero incubo.

Nel frattempo, Savas stringe un accordo segreto con Rasit per distruggere Kürsat. Mavis scopre il loro piano e cerca disperatamente di impedire che l'accordo vada avanti. La situazione apre così un nuovo fronte di tensione destinato ad avere conseguenze sui rapporti tra i protagonisti.

Per Ferman i problemi sono appena cominciati. Dopo aver lasciato la famiglia e iniziato a cavarsela senza il sostegno economico di Asaf, cade vittima di una brutale rapina. Un passeggero sale sul suo taxi e, durante il tragitto, lo minaccia. La situazione precipita rapidamente: l'uomo accoltella Ferman e poi fugge, lasciandolo ferito.

La puntata di stasera di Racconto di una notte si chiude quindi con una situazione drammatica per Ferman, mentre gli equilibri tra Asaf, Efsane, Sevde e gli altri protagonisti continuano a cambiare.