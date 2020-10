Quo Vado? e La Grande Bellezza: Checco Zalone conferma le citazioni del film

Checco Zalone ha confermato la presenza di alcune citazioni de La Grande Bellezza in Quo Vado?, pellicola del 2016 diretta da Gennaro Nunziante.

Intervistato da Cinematographe.it, Checco Zalone ha parlato delle controversie relative ad alcune citazioni de La Grande Bellezza che, secondo alcuni, erano presenti in Quo Vado?, pellicola del 2016 diretta da Gennaro Nunziante e interpretata dallo stesso Zalone.

Quo vado?: Checco Zalone si fa un selfie con un leone in una scena del film

La giornalista ha domandato: "Mi chiedo se è solo un'impressione o in Quo Vado? ci sono delle citazioni de La Grande Bellezza?" Zalone ha risposto dicendo: "Quindi qualcuno se ne è accorto! Non volevamo puntare il dito contro La Grande Bellezza, assolutamente, un film che ha vinto l'Oscar poi."

"Il fatto è che eravamo dalle parti del Gianicolo e ci è venuto in mente che sarebbe stato divertente se invece del giapponese svenissi io, era un omaggio ad un capolavoro italiano, non una critica, voglio che sia chiaro." Ha aggiunto il celeberrimo attore e comico italiano.

Quo vado?: Checco Zalone in una scena del film

Nel film - di cui abbiamo parlato - 5 motivi che rendono Quo Vado?: la commedia più riuscita di Checco Zalone - è presente una doppia citazione di Paolo Sorrentino, il regista ha spiegato: "Non volevamo puntare il dito contro un grande film, solo che mi sono ritrovato nei luoghi in cui, in La grande bellezza, sviene il giapponese e invece sono svenuto io."

"E poi la scena del ragazzo che gioca a pallone. Erano quelli i luoghi: avrei dovuto nel doppiaggio aggiungere la voce di Jep Gambardella ma poi l'ho tolta per rendere la citazione più lieve. Dite che s'incazza Sorrentino? Ma noi gli vogliamo bene, anzi lo salutiamo." Ha concluso Nunziante.