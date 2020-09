Quino è morto: il creatore di Mafalda aveva 88 anni

Quino è morto: il disegnatore argentino che ha creato Mafalda aveva 88 anni.

L'artista si trovava a Mendoza, la città dove era nato nel 1932 ed era poi tornato dopo la morte della moglie Alicia, avvenuta nel 2017.

Joaquín Salvador Lavado, in arte Quino, era cresciuto in una famiglia di immigrati spagnoli che si erano trasferiti in Argentina. L'artista si era avvicinato al mondo del disegno grazie a uno zio che lavorava come grafico, coltivando quindi la sua passione fin da bambino.

Il celebre personaggio di Mafalda, la giovane contestatrice dalla grande intelligenza, era stato ideato nel 1962 inizialmente per una pubblicità di lavatrici Mansfield. Le vignette non vennero però apprezzate e i disegni rimasero in un cassetto fino al 1964, quando debuttà su Primera plana, un quotidiano locale di Buenos Aires.

Il successo del personaggio è stato internazionale, con milioni di copie vendute e innumerevoli riconoscimenti.