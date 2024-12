Questi fantasmi!: il cast e la trama del film diretto da Alessandro Gassmann, tratto da Eduardo De Filippo

Se nel 1967 suo padre aveva interpretato la versione di Renato Castellani, nel 2024 Alessandro Gassmann dirige il nuovo adattamento di Questi Fantasmi!. La commedia, in onda stasera su Rai 1 alle 21:30, è ispirata all'opera in tre atti scritta nel 1945 da Eduardo De Filippo.

La trama di Questi Fantasmi!

Pasquale Lojacono è un uomo napoletano in difficoltà economiche, alla ricerca di una dimore per sè e per la moglie Maria, con cui il rapporto è ormai incrinato.

Sospeso tra l'aspirazione di un benessere materiale e la concretezza invece, di una vita di continui fallimenti, l'uomo viene a sapere che c'è la possibilità di abitare in un antico palazzo del centro.

Si racconta purtroppo che tutta la casa sia infestata dai fantasmi dopo che, anticamente, un nobile spagnolo, scoperto il tradimento della moglie, l'avrebbe murata viva insieme all'amante.

Pasquale e sua moglie potranno vivere lì senza pericoli, afferma il pettegolo custode, a patto che facciano di tutto per far credere ai vicini che la struttura non è più infestata.

Questi fantasmi!, la recensione: Alessandro Gassmann reinterpreta Eduardo. Tra fedeltà e originalità

Con l'arrivo di Maria, e del suo amante Alfredo, Pasquale comincerà a ricevere misteriosi doni e denaro, senza sospettare, almeno apparentemente, della tresca di sua moglie.

Scoprirà la verità quando, facendo finta di partire, si ritroverà faccia a faccia con l'altro uomo?

Il cast della commedia diretta da Alessandro Gassmann

Ambientato e realizzato nel cuore del centro storico di Napoli, il tv movie è interpretato da Massimiliano Gallo (nel ruolo di Pasquale Lojacono), Anna Foglietta (nei panni della moglie Maria), Alessio Lapice (che è Alfredo Marigliano, l'amante di Maria) e Maurizio Casagrande nei panni di Raffaele, il custode del palazzo "infestato".

Dopo "Natale in Casa Cupiello", "Sabato, Domenica e Lunedì", "Non ti pago", "Filumena Marturano" e "Napoli milionaria!" il progetto di Rai Fiction "La collection De Filippo continua con "Questi Fantasmi!", una tra le commedie di Eduardo più rappresentate sulla scena internazionale.