Quentin Tarantino su Robert Forster: "Lo volli in Jackie Brown e feci la scelta giusta"

Quentin Tarantino ha voluto ricordare con affetto, e grande ammirazione, l'attore Robert Forster che aveva recitato con il ruolo di Max Cherry nel suo film Jackie Brown.

Il regista, dopo la notizia della morte di Robert Forster, ha dichiarato: "Oggi il mondo è rimasto con un gentiluomo in meno. Un uomo onesto in meno. Un padre meraviglioso in meno. Un attore meraviglioso in meno. Ricordo tutte le colazioni che abbiamo fatto insieme. Tutte le storie. Tutte le parole gentili. Tutto il sostegno".

Quentin Tarantino ha quindi proseguito sottolineando: "Scegliere Robert Forster per Jackie Brown è stata una delle migliori scelte che io abbia preso nella mia vita. Mi mancherai moltissimo caro amico. Addio Max. Addio Miles. Addio Bob".

Robert Forster è morto venerdì a causa di un tumore al cervello, proprio nel giorno in cui il film El Camino: Il film di Breaking Bad, di cui era uno dei protagonisti, è arrivato su Netflix. Tra i suoi ultimi progetti ci sono anche Amazing Stories, la serie prodotta da Steven Spielberg, e Werewolf.