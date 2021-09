Quentin Tarantino: la programmazione speciale da stasera su Paramount Network

La programmazione speciale House of Stars Tarantino parte stasera alle 21.10 con un grande classico, il primo volume di Kill Bill: ecco gli altri film di Tarantino in arrivo su Paramount!

Paramount Network presenta - in prima serata - da oggi al 5 settembre l'edizione monografica House of Stars Tarantino: quattro prime serate consecutive in programmazione speciale dedicate al genio inconfondibile del regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico statunitense Quentin Tarantino attraverso Pulp Fiction, Jackie Brown e i due volumi di Kill Bill, titoli che lo hanno portato ai successi e alla notorietà globale.

La programmazione speciale House of Stars Tarantino parte giovedì 2 settembre alle 21.10 con un grande classico, Kill Bill: Volume 1, capolavoro dove si mescolano genere drammatico, thriller e azione, con un cast che davvero ha saputo fare la storia, tra cui Uma Thurman e David Carradine. La Sposa, nome in codice Black Mamba, fa parte della Deadly Viper Assassination Squad, una squadra di killer guidata da Bill. Quando scopre di aspettare un bambino, decide di cambiare completamente vita e fuggire in Texas sotto un'altra identità.

Qui conduce un'esistenza tranquilla e sta per sposarsi, fino a quando alle prove del matrimonio i suoi vecchi colleghi massacrano tutti, eccetto La Sposa, che sopravvive. Si risveglia dopo quattro anni in una clinica, pronta per vendicarsi. Venerdì 3 settembre alle 21.10 House of Stars Tarantino prosegue con Kill Bill: Volume 2: il secondo capitolo firmato dall'iconico regista che porta avanti la storia de "la Sposa" - imperdibile interpretazione di Uma Thurman - che continua a stanare gli altri assassini, una volta suoi amici, per vendicarsi della sua famiglia massacrata. Questo percorso difficile e sfiancante la porterà fino ad un faccia a faccia con il suo vecchio capo, il mandante degli omicidi.

Sabato 4 settembre alle 21.10, sarà la volta del film Jackie Brown con Pam Grier e Samuel L. Jackson: l'avvenente hostess Jackie lavora per il trafficante di droga Ordell Robbie, finché un giorno non viene intercettata e arrestata dalla polizia. Contrabbando, soldi, droga e doppio gioco saranno gli ingredienti principali di una storia dal finale inaspettato. Domenica 5 settembre alle 21.10, per chiudere la settimana, House of Stars Tarantino propone un film cult assoluto del regista: Pulp Fiction, con un cast stellare formato da Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Amanda Plummer, Eric Stoltz e Bruce Willis.

Un film che ha segnato la storia del cinema, per la sua potenza e capacità di innovare un linguaggio, quello criminale, trattato qui per la prima volta con disinvoltura finezza e grande ironia. Quattro storie di violenza si intrecciano e danno vita ad un'incredibile narrazione che colpisce lo spettatore dall'inizio alla fine. Il film ha ottenuto sette candidature e vinto una statuetta ai Premi Oscar. Premiato anche al Festival di Cannes e ai Golden Globes.