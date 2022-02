Quentin Tarantino: la moglie Daniella è incinta del loro secondo figlio

La moglie di Quentin Tarantino, Daniella Pick, è in attesa del loro secondo figlio, dopo la nascita del piccolo Leo che ormai sta per compiere due anni.

Quentin Tarantino sorride al pubblico della masterclass alla Festa di Roma 2021

Tarantino e sua moglie, Daniella Pick, hanno accolto il loro primo figlio, Leo, nel febbraio 2020 e da allora sembra proprio che l'unione tra l'ex modella e cantante 38enne e il regista cinquantottenne stia proseguendo a gonfie vele.

Il regista Quentin Tarantino sul set del film Death Proof, episodio del double feature Grind House

Daniella, la figlia del cantautore israeliano Tzvika Pick, ha incontrato per la prima volta il regista di Pulp Fiction nel 2009 quando Quentin stava promuovendo Bastardi senza gloria in Israele.

Quentin Tarantino al momento vive a Tel Aviv con la sua famiglia e lo scorso giugno ha rivelato di essere incantato dal processo di crescita del piccolo Leo: "Ha iniziato a parlare, non sono necessariamente parole, ma si fa capire. Può dire solo una parola ed è "abba", che è la parola ebraica per "papà". E un terzo delle volte, intende me."