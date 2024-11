Quentin Tarantino elogia Pig: "Il miglior film degli ultimi 5 anni"

Nelle ultime settimane, Tarantino ha espresso il suo parere di Joker: Folie a Deux, di Dune 2 e Bruce Willis. Parlando al Video Archives Podcast, il regista ha ora elogiato l'eccentrica filmografia di Nicolas Cage, in particolare uno dei suoi ruoli più recentemente acclamati ovvero Pig.

Ecco le parole del regista riguardo la performance di Cage:

"Guardando alcuni film di Nic Cage, quello che mi ha lasciato a bocca aperta è stato uno dei suoi ultimi film, ovvero Pig. È uno dei suoi migliori film nell'ultimo periodo, ma è soprattutto uno dei migliori film che ho visto negli ultimi cinque anni".

Pig, secondo Tarantino uno dei migliori film di Nicolas Cage degli ultimi anni

Questin Tarantino ha continuato la sua disanima del film:

"Merita di esserne orgoglioso... il regista ha fatto un lavoro eccezionale. Ha fatto un lavoro davvero, davvero fantastico. Una delle cose più belle, soprattutto dopo aver visto tutte le "vendette" che abbiamo visto, è che il film si presenta come tutte le vendette che Nic Cage ha fatto negli ultimi cinque anni. Questo si propone di essere una cosa del genere, una vendetta, ma in uno dei modi più creativi possibili".

La maggior parte della critica ha pensato che Pig, diretto da Michael Sarnoski, fosse un film sopravvalutato, non così ricco di sfumature come pretendeva di essere, e per lo più tenuto insieme dalla performance stellare di Cage.

Molti critici hanno elogiato Pig, uscito nel 2021, che si è classificato al settimo posto nella classifica dei 10 film più apprezzati dalla critica di quell'anno. Anche Cage non ha esitato a dichiararlo:

"Probabilmente è stato il mio miglior film e lo metterei a confronto con Fuga da Las Vegas o qualsiasi altra cosa che abbia mai fatto".

La seconda fatica di Sarnoski alla regia è stata A Quiet Place: Day One, meno acclamato di Pig. All'inizio del 2025 girerà The Death of Robin Hood, con Hugh Jackman e Jodie Comer.