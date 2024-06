Quentin Tarantino e David Lynch hanno salvato uno storico cinema di Parigi dalla chiusura

In attesa di avere notizie sul suo prossimo film, Quentin Tarantino è stato impegnato nel salvataggio di uno storico cinema di Parigi.

Situato in una strada tranquilla, a pochi passi dal trambusto del quinto arrondissement della capitale francese, il cinema La Clef, una delle sale cinematografiche più longeve della città, è stato salvato dalla chiusura dopo una battaglia durata cinque anni che ha coinvolto avvocati, costruttori e funzionari governativi.

Cinéma Revival, il gruppo di attivisti dietro la campagna per salvare la sala, ha acquistato l'edificio del cinema, che era stato messo sul mercato dal precedente proprietario, il gruppo bancario Caisse d'Epargne.

David Lynch in Twin Peaks - The Return

Anche David Lynch e Céline Sciamma tra i donatori

Il gruppo ha acquistato l'edificio con 2 milioni di euro raccolti attraverso una campagna di raccolta fondi online. 400.000 euro sono stati raccolti grazie a 5.000 donazioni individuali, tra cui registi e attori come David Lynch, Wang Bing, Leos Carax, Céline Sciamma, Sophie Fillières, Agnès Jaoui e Irène Jacob.

Quentin Tarantino apre un caffè dedicato a Pam Grier nel suo cinema di Los Angeles

Il denaro rimanente è stato raccolto grazie a una serie di donazioni che il gruppo ha descritto come "importanti" da parte del regista di Pulp Fiction Quentin Tarantino e di altri due mecenati anonimi che hanno chiesto di rimanere tali. Il gruppo prevede di riaprire il cinema per quattro giorni dal 27 al 30 giugno, prima di chiudere per un anno per ristrutturare l'edificio vecchio di decenni.

In loco verrà installato un bar e tre sale di post-produzione cinematografica, che saranno gestite a scopo di lucro per sostenere le attività del cinema. Il fondo Cinéma Revival impiegherà due persone a tempo pieno per gestire l'attività a pagamento rivolta al pubblico, mentre tutta la programmazione del cinema continuerà a essere condotta da volontari.