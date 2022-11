Quello che non ci siamo detti: il trailer della serie tv, dal 15 dicembre su Lionsgate+

Lionsgate+ ha appena rilasciato il trailer della serie romantica in lingua francese basata sul romanzo bestseller di Marc Levy, Quello che non ci siamo detti. Lo show in 9 episodi sarà presentato in anteprima giovedì 15 dicembre nel Regno Unito, Austria, Belgio, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svizzera e America Latina, inclusi Brasile e Messico.

Sin da quando ha memoria, Julia Saurel ha avuto una relazione difficile con il padre. Tre giorni prima di sposarsi riceve una telefonata che le annuncia, come previsto, che il padre non avrebbe partecipato al matrimonio. Questa volta però il padre ha un'ottima scusa: è morto. Julia non può fare a meno di vedere il lato tragicomico della situazione. I suoi sogni nuziali si trasformano in piani funebri e anche dalla tomba sembra che suo padre Michel abbia un modo particolarmente efficace di sconvolgere la vita della figlia.

Il giorno dopo il funerale Julia scopre che il padre le ha lasciato un'ultima sorpresa quando un'alta cassa di legno le viene consegnata a casa: al suo interno c'è un androide a grandezza naturale, una copia esatta di suo padre. L'androide spiega a Julia che contiene il ricordo di suo padre e ha una durata della batteria di sette giorni, dopo i quali Michel si spegnerà automaticamente. L'androide riesce a convincere Julia ad intraprendere un viaggio on the road, un'esperienza padre-figlia per recuperare il tempo perduto.

Questo viaggio si trasforma inaspettatamente nel tentativo di ritrovare il primo amore di Julia, Tomas, un giornalista che lei crede morto, che aveva conosciuto alla caduta del muro di Berlino, Sarà morto davvero? Julia e Michel viaggeranno in tutta Europa da Parigi e Madrid, a Bruges e Berlino, un viaggio che stravolgerà la vita di Julia con al centro la riconciliazione tra padre e figlia. Ma è anche la storia di un primo amore, di quel tipo di amore che non muore mai.