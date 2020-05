Quelli che il calcio: oggi su Rai2 una puntata speciale

Quelli che il calcio ritorna oggi su Rai2 alle 14:00, in qualche modo, anche se con una puntata speciale e non con il calcio giocato in diretta (il campionato di Serie A ripartirà ufficialmente il 20 giugno, con partite a porte chiuse).

Non l'adrenalina da diretta, dunque, in compenso Quelli che... aspettando il Calcio promette tanto divertimento al pubblico pomeridiano di Rai2 grazie al meglio delle tre passate edizioni. Le migliori interpretazioni dei comici Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano e Toni Bonji, i surreali collegamenti con Dj Angelo, gli ospiti che hanno fatto compagnia in questi anni, gli avvenimenti calcistici più importanti, l'ironia di Mia Ceran e, ovviamente, la pungente comicità di Luca e Paolo.

Appuntamento poi direttamente alla prossima settimana: i tre conduttori torneranno per un ultimo appuntamento di stagione di Quelli che il calcio domenica 7 giugno, in diretta.