Quelle brave ragazze 2: tappa in Provenza: foto e video della seconda puntata

Ieri 26 febbraio su Sky e in streaming solo su Now, è andata in onda la seconda puntata di puntata di Quelle brave ragazze 2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito ha fatto tappa in Provenza. Ecco alcuni video e alcune foto del viaggio delle protagoniste guidate dal loro autista tuttofare Alessandro Livia a bordo dell'iconico e inconfondibile van.

Un'esperienza indimenticabile per Sandra Milo, in un negozio di profumi a Saint-Paul de Vence, nel cuore della Provenza, durante "Quelle brave ragazze" (ieri il nuovo episodio, su Sky e in streaming su NOW).

Sandra prova un tester con qualche goccia di profumo all'elmo, e subito il suo sguardo e il suo cuore si spalancano accogliendo il più dolce dei ricordi: quello del suo grande amore, Federico Fellini.

In giro per la Provenza, a Saint-Paul de Vence, le tre protagoniste di "Quelle brave ragazze" (ieri il nuovo episodio, su Sky e in streaming su NOW) si sono fermate a lungo in uno storico negozio di profumi della città.

La titolare, grande esperta di fragranze, ha spiegato a Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito come si crea un profumo e raccontato alcuni aneddoti sui clienti più importanti e conosciuti arrivati nel corso degli anni. Le tre hanno chiacchierato a lungo con la titolare, poi hanno detto la loro in fatto di profumi: la più bizzarra, come sempre, l'irrefrenabile Mara.

In giro per la Provenza, "Quelle brave ragazze" (nell'episodio di ieri, su Sky e in streaming su NOW) vengono coinvolte in un'attività pratica, una lezione di arte figurativa in cui devono riprodurre su una tela bianca un soggetto posto lì davanti a loro.

Il soggetto è Simon, modello giovane e muscoloso, con dei lunghi capelli castani legati, che si presenta davanti alle ragazze indossando solo un paio di slip. Nonostante l'impegno e la cura del dettaglio ("non so come dargli volume... lì..."), le opere d'arte delle ragazze lasciano il tempo che trovano... proprio come gli slip di Simon, secondo Sandra "inestetici".]

Quando si va in vacanza tra amici e si condividono gli spazi, il segreto è che ognuno abbia ben chiari i propri ruoli. Lo stesso vale tra "Quelle brave ragazze", ovvero Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito.

Il compito di fare caffè a colazione non poteva che andare a quest'ultima. Sul risultato, le due compagne di viaggio si dividono: Mara è estasiata, colpita positivamente da questo caffè che, dice, preparerà anche al Salerno (il marito Alberto), Sandra invece non sembra apprezzare più di tanto...

