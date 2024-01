Quelle brave ragazze 2 da stasera su TV8 per la prima volta in chiaro

Mara Maionchi, Marisa Laurito e Sandra Milo arrivano stasera su TV8 alle 21:30 con Quelle brave ragazze 2, la seconda stagione del road trip-show per la prima volta in chiaro.

Mara Maionchi e Sandra Milo sono pronte a ripartire con Quelle brave ragazze 2, lo show on the road che arriva stasera su TV8 alle 21:30 per la prima volta in chiaro, dopo il passaggio su Sky. "Abbandonate" da Orietta Berti, che aveva viaggiato con loro in Spagna durante la stagione precedente, riceveranno però la compagnia di un'altra leggenda del teatro e della televisione italiana: Marisa Laurito.

Il trio di spumeggianti protagoniste è pronto a salire a bordo dell'iconico e inconfondibile van maculato rosa shocking, il mezzo di trasporto ufficiale dello show nato da un'idea di Mara Maionchi, che vede alla guida il loro autista tuttofare Alessandro Livi. Le attende un periodo imprevedibile durante il quale potranno lasciarsi andare a momenti di puro divertimento tra ragazze. Infatti nel loro viaggio, di cui non conoscono alcun dettaglio relativo all'itinerario, scopriranno abitudini e tradizioni a loro sconosciute grazie alle quali potranno evadere per una volta dagli impegni di lavoro e personali, libere di fare quel che preferiscono per concedersi momenti di svago e anche di "trasgressione". I tempi della vacanza saranno scanditi solo dallo squillo del tablet sul quale Mara, Sandra e Marisa leggeranno le missioni che devono compiere: obiettivi più o meno grandi che dovranno raggiungere per entrare in contatto con usi, abitudini e tradizioni della popolazione locale.

L'itinerario nel Sud della Francia

A bordo del van maculato, le tre approderanno prima a Montecarlo: qui vivranno esperienze da vere regine del jet set e respireranno l'atmosfera glamour e lussuosa dei palazzi del Principato. Questo però sarà solo un breve e rilassante preludio della loro avventura, che giorno dopo giorno le porterà a fare esperienze sempre più inimmaginabili, a partire da un tour nei borghi misteriosi e affascinanti del sud della Francia dove entreranno in contatto con il folklore e le usanze più particolari.

Quello che le tre "brave ragazze" vivranno sarà un periodo pieno di piccole sfide quotidiane, complesse o meno, ma anche di scoperte ed esperienze più o meno avventurose, insolite e trasgressive che mai hanno approcciato, fin qui, nella loro vita. Una vacanza in cui dimostreranno, ancora una volta, di essere leggendarie.