Quelle brave ragazze 2: le anticipazioni della prima puntata, stasera su Sky Uno e in streaming su NOW

Da stasera su Sky Uno e in streaming su NOW si parte in viaggio con Quelle brave ragazze 2, il road show con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito.

Stasera su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15 inizia Quelle brave ragazze 2, il road trip di Mara Maionchi e Sandra Milo, a loro si unisce un'altra leggenda del teatro e della televisione italiana, Marisa Laurito. Saranno loro tre a salire a bordo dell'iconico e inconfondibile van maculato rosa shocking, il mezzo di trasporto ufficiale dello show nato da un'idea di Mara Maionchi, che vedrà alla guida il loro autista tuttofare Alessandro Livi.

Mara e Sandra sono già amiche dopo l'esperienza dell'anno scorso, e ora sono chiamate a dare il benvenuto nel proprio gruppo alla new entry Marisa: giorno dopo giorno si conosceranno e faranno amicizia, portando tre personalità molto forti e diversissime tra loro e i rispettivi background di protagoniste di primissimo piano dello spettacolo italiano, oltre al loro essere da anni e costantemente amatissime dal grande pubblico, qui trovate l'intervista alle tre protagoniste.

Sarà per loro un periodo imprevedibile durante il quale potranno lasciarsi andare a momenti di puro divertimento tra ragazze. Infatti nel loro viaggio, di cui non conoscono alcun dettaglio circa l'itinerario, Quelle brave ragazze potranno scoprire abitudini e tradizioni a loro sconosciute grazie alle quali potranno allontanarsi per una volta dagli impegni di lavoro e personali: saranno libere di fare quel che preferiscono per concedersi momenti di svago e anche di trasgressione.

Durante i sei episodi di Quelle brave ragazze, i tempi della vacanza saranno scanditi solo dallo squillo del tablet sul quale Mara, Sandra e Marisa leggeranno le missioni che dovranno compiere: obiettivi più o meno grandi che dovranno raggiungere per entrare in contatto con usi, abitudini e tradizioni della popolazione locale.

Quelle Brave Ragazze 2, anticipazioni e promo della puntata del 19 febbraio

A bordo del van maculato, le tre approderanno alla prima meta di quest'anno, Montecarlo: qui vivranno esperienze da vere regine del jet set e respireranno l'atmosfera glamour e lussuosa dei palazzi del Principato. Questo però sarà solo un breve e rilassante preludio della loro avventura, che giorno dopo giorno le porterà a fare esperienze sempre più inimmaginabili, a partire da un tour nei borghi misteriosi e affascinanti del sud della Francia dove entreranno in contatto con il folklore e le usanze più particolari. Le missioni che le attendono, quest'anno, saranno ricche di sorprese, e Mara, Sandra e Marisa proveranno assieme esperienze davvero indimenticabili.

Quelle brave ragazze: il viaggio "spericolato" di Laurito, Milo e Maionchi

Più saranno disposte a tutto, più si divertiranno: quello che vivranno sarà un periodo pieno di piccole sfide quotidiane, complesse o meno, ma anche di scoperte ed esperienze più o meno avventurose, insolite e trasgressive che mai hanno approcciato, fin qui, nella loro vita. Una vacanza in cui dimostreranno, ancora una volta, di essere leggendarie.