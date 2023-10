Quel maledetto film su Virzì: il film documentario sarà presentato presso la Festa del Cinema di Roma

Quel maledetto film su Virzì, il film documentario in esclusiva su Sky Documentaries il 1° novembre alle 21.15 e in streaming solo su NOW, sarà presentato in esclusiva nella sezione Storia del cinema della 18° edizione della Festa del Cinema di Roma.

Per più di un decennio tre documentaristi hanno accumulato centinaia di interviste per realizzare il film definitivo su Paolo Virzì, il popolare regista di Ovosodo, Ferie d'agosto e Il capitale umano. Si sono infiltrati sui suoi set e hanno disturbato suoi amici e collaboratori famosi. Tra gli altri partecipano, più o meno volontariamente (in ordine di apparizione): Micaela Ramazzotti, Bobo Rondelli, Valerio Mastandrea, Carlo Virzì, Francesca Archibugi, Corrado Fortuna, Matilde Gioli, Massimo Ghini e Mario Sesti.

L'ambizione di Stefano Petti, Gabriele Acerbo e Alessio Accardo di completare il film e ottenere riconoscimenti è stata costantemente minata dalla paura di risultare incompleti e di essere considerati dei falliti. Nell'estate del 2020, mentre l'Italia esce dal primo lockdown, i tre autori si chiudono in una sala montaggio per cercare una conclusione e condensare nella durata di un lungometraggio la vita e l'opera dell'oggetto della loro ossessione, il quale nel frattempo sta iniziando le riprese di un nuovo film. I loro piani, questa volta, saranno stravolti da forze incontrollabili.

Quel maledetto film su Virzì è una produzione Alkermes, in collaborazione con Sky Documentaries e Toscana Film Commission, in esclusiva su Sky Documentaries il 1° novembre e in streaming solo su NOW. Alla Festa del Cinema il film sarà proiettato venerdì 20 ottobre alle 19.30 e domenica 22 ottobre ore 21.15 alla Casa del Cinema.