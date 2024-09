Queer, Daniel Craig ballava con Drew Starkey per prepararsi alle scene di sesso

Daniel Craig e Drew Starkey hanno ballato insieme per creare una connessione che li aiutasse nelle scene di sesso presenti in Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino, presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

L'ex star di 007 e il collega interpretano due amanti nella Città del Messico degli anni '50 e durante la conferenza stampa, Craig ha spiegato in che modo hanno cercato insieme di rendere più divertenti le loro scene intime.

Passo a due

"Ballare con qualcuno è un ottimo modo per rompere il ghiaccio" ha spiegato Craig "Tutti sappiamo che non c'è nulla di intimo nel girare una scena di sesso su un set cinematografico: c'è una stanza piena di persone che ti guardano, quindi volevamo solo renderla il più toccante, reale e naturale possibile".

Daniel Craig in una scena di Queer

Un apporto fondamentale l'ha fornito Drew Starkey, che nel film interpreta Eugene Allerton:"Drew è un attore semplicemente meraviglioso, fantastico e bellissimo con cui lavorare e ci siamo semplicemente divertiti. Abbiamo cercato di renderlo divertente". A rendere tutto più semplice ci ha pensato anche il coreografo Paul Lightfoot.

"Abbiamo vissuto mesi di sperimentazione insieme" ha spiegato Starkey "Poi abbiamo avuto un paio di settimane in cui ci siamo interamente dedicati all'esplorazione. Luca permette che accada, lo invita e lo accoglie, è un'esperienza unica per un attore. Non ho mai vissuto un'esperienza simile. Dan sicuramente non è un ballerino ma penso che abbiamo imparato e siamo migliorati insieme".

Queer è il tipo di film che Daniel Craig vorrebbe sempre girare:"Lo guardo e penso che se non fossi nel film e lo vedessi, vorrei esserci. È il tipo di film che voglio vedere, che voglio fare, che voglio sia là fuori. Sono film impegnativi ma si spera incredibilmente accessibili".

Nel cast del film di Luca Guadagnino anche Jason Schwartzman, Lesley Manville e Henry Zaga.