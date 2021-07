Queenpins: il trailer del film con Kristen Bell e Kirby Howell-Baptiste

Queenpins è il nuovo film con star Kristen Bell e Kirby Howell-Baptiste ispirato a una storia vera e il trailer regala le prime scene del progetto che debutterà nelle sale americane il 10 settembre.

Nel video vengono introdotte le due protagoniste che riescono a risparmiare molti soldi usando i coupon e trovano un modo per ingannare il sistema e diventare ricche. Sulle loro tracce ci sono due improbabili alleati che vogliono porre fine alla loro attività.

Nel film Queenpins Kristen Bell ha il ruolo di Connie Kaminski, mentre Kirby Howell-Baptiste ha la parte di JoJo Johnson, una vlogger con molti sogni. Le due vogliono sfruttare il fatto che un'unica azienda è responsabile per la distribuzione dei tanti coupon che i clienti ricevono dopo aver inviato delle proteste alle aziende e, andando contro le regole, rubano i tagliandi per rivenderli.

Un addetto alla prevenzione delle perdite di un supermercato locale (Paul Walter Hauser) unisce le forze con un ispettore delle poste (Vince Vaughn) per individuare le colpevoli. Connie e Jo hanno però assunto una giovane con conoscenze da hacker (Bebe Rexha) per evitare ogni problema. Nel cast del film, diretto e scritto da Aron Gaudet e Gita Pullapilly, ci sarà anche Joel McHale.