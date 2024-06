Quattro matrimoni con Costantino della Gherardesca: da stasera la nuova edizione su Sky e in streaming su NOW

La nuova stagione del reality nuziale parte stasera 2 giugno in prima serata: stasera quattro spose si danno battaglia... a colpi di abiti, veli e confetti nel giorno più importante della loro vita,.

Quattro matrimoni torna stasera 2 giugno su SKY, e in streaming solo su Now, per una nuova stagione. Costantino della Gherardesca sarà ancora una volta del programma che ci terrà compagnia fino al 21 luglio. Nel primo episodio le spose che si sfideranno sono: Isabella, 48 anni di Roma; Jessica, 35 anni di San Benedetto del Tronto; Roberta, 37 anni di Napoli; Serena, 33 anni di La Spezia.

Quattro Matrimoni: le spose competono per la vittoria

Mesi di preparazione per un'unica, indimenticabile giornata: il matrimonio. Ogni dettaglio deve essere perfetto, dall'abito al trucco, dall'acconciatura alla festa. Solo chi ha vissuto l'esperienza può capire e giudicare davvero. Questo è il concept del programma che mette in competizione quattro spose nel giorno più importante della loro vita, guidato e commentato dal conduttore.

Il meccanismo del programma è semplice ma spietato: in ciascuno degli otto episodi, quattro spose, accomunate da un elemento della loro personalità o dal tema del loro matrimonio, competono tra loro. Nel primo episodio partecipano:

Isabella, 48 anni di Roma

Jessica, 35 anni di San Benedetto del Tronto

Roberta, 37 anni di Napoli

Serena, 33 anni di La Spezia

Le quattro spose hanno scelto tutte un abito a sirena. Le spose partecipano ai matrimoni delle altre, valutando ogni aspetto della cerimonia, dal vestito al cibo, dalla location all'evento generale, con voti da 0 a 10, senza risparmiare critiche.

Costantino Della Gherardesca, conduttore e arbitro della competizione, raccoglie e commenta i giudizi delle spose con il suo inconfondibile humour. Seduto su un comodo divano, osserva ogni dettaglio delle cerimonie e dei festeggiamenti, formulando giudizi sarcastici e diretti. Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, le spose si presentano davanti a Costantino per una resa dei conti sincera e inevitabile. Annunciano pubblicamente i loro voti e li giustificano, affrontando le critiche delle altre concorrenti.

La classifica finale, determinata dai voti delle spose, può essere stravolta dal bonus di Costantino, che aggiunge 10 punti a una sposa prescelta. Ogni episodio culmina con l'arrivo di una lussuosa limousine dai vetri oscurati, da cui scende uno dei quattro mariti: quello della sposa vincitrice della puntata. La coppia vincente si aggiudica una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta MSC Crociere.