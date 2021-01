Quarto Grado: stasera su Rete 4 l'arresto di Benno Neumair

Stasera su Rete 4, alle ore 21:25, torna Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà dell'arresto di Benno Neumair in seguito all'omicidio dei genitori.

Il programma a cura di Siria Magri si occupa del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel nulla nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano. Dopo settimane di ricerca senza risultati, gli inquirenti accusano il figlio trentenne della coppia, Benno, di omicidio e occultamento di cadavere. Ma il trentenne dice di aver passato la notte dalla fidanzata. Ci sono indizi che lo accusano ed elementi che lo scagionano ma durante la scorsa notte il giovane si presenta, accompagnato dai legali, davanti alle forze dell'ordine.

Al centro della puntata anche la morte di Rosina Carsetti, trovata morta alla Vigilia di Natale nella sua villetta a Montecassiano, un piccolo comune a pochi chilometri da Macerata. Gli inquirenti stanno seguendo due strade: la 78enne è stata uccisa da un rapinatore o è vittima di un complotto familiare? La figlia e il marito della donna negano ogni accusa. Resta da capire il motivo per cui, pochi giorni prima di perdere la vita, la stessa Rosina si era rivolta a un centro antiviolenza per sfogarsi delle vessazioni familiari e capire come difendersi.