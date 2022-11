Quando finisce il Grande Fratello Vip 7: ecco la data della finale

Il Grande Fratello Vip 7 prolunga e terminerà lunedì 3 aprile 2023. La data esatta del termine del reality condotto da Alfonso Signorini è stata rivelata da Tv Blog. Da questa settimana l'appuntamento con il programma diventa settimanale, la versione bisettimanale del reality dovrebbe tornare a febbraio del nuovo anno

Ci aspettano quasi quattro mesi di Grande Fratello Vip 7, come di consuetudine il reality prolunga ed arriva ad aprile 2023. L'indiscrezione è stata rivelata, in parte dallo stesso Alfonso Signorini ieri nella diretta del 14 novembre. Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Daniele Del Moro erano stati chiamati per parlare della loro complicata situazione sentimentale, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Quando il confronto è finito, Alfonso li ha mandati nel salone e, credendo di aver chiuso l'audio, ha annunciato il prolungamento del programma fino ad aprile.

La frase del conduttore è stata ascoltata da Antonino che l'ha riferita ai suoi coinquilini: "Era rimasto il microfono aperto, ho sgamato che finisce ad aprile", ha detto l'ex di Belen. Oggi Tv Blog ha rivelato che la data esatta della finale è quella del 3 aprile.

Alfonso Signorini ha anche confermato che, da questa settimana, l'appuntamento con il Grande Fratello vip 7 diventa settimanale, la puntata del giovedì viene, per il momento, soppressa. La decisione è stata presa dalla rete per evitare la concorrenza con i mondiali di calcio in Qatar che partiranno da domenica 20 novembre. La versione bisettimanale del reality dovrebbe tornare a febbraio.