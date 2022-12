Purchè finisca bene, Se mi lasci ti sposo: cast e trama del film di stasera su RAi1

Stasera su Rai1, secondo appuntamento con il ciclo di Purché finisca bene, arrivato alla sesta stagione. Il film del 15 dicembre è Se mi lasci ti sposo, incentrato su una coppia in crisi con problemi economici. Purché finisca bene va in onda dal 2014, ogni pellicola è un episodio a sé stante che racconta, con i toni leggeri adatti al periodo natalizio, le difficoltà della vita di tutti i giorni.

La sinossi di Se mi lasci ti sposo racconta che Giulia e Marco sono una coppia in crisi come tante, che continua a stare insieme per inerzia. Anche perché separarsi costa caro e non solo - per il prezzo emotivo: due case, spese multiple, il doppio delle bollette. Insomma, bisogna poterselo permettere e Giulia e Marco, trentenni precari e affaticati, sono anche in crisi economica. Ma ecco che Giulia ha un'idea: se non hanno soldi per separarsi, potrebbero sposarsi per finta e approfittare così dei regali dei generosi parenti. Chiesa sconsacrata, musicisti sgangherati, buffet molto radical e poco chic e il gioco è fatto. Poi si scappa e si dividono finalmente le strade oltre al bottino. Peccato che a furia di far finta, arrivino strane idee.

Il cast di Se mi lasci ti sposo è composto da Sara Lazzaro, già vista in Doc-Nelle tue mani, che veste i panni di Giulia. Alessio Vassallo, visto in Sopravvissuti, è Marco. Al loro fianco ci sono, Paolo Calabresi, Paolo Bernardini, Marina Massironi e Bebo Storti. La regia è di Matteo Oleotti, che ha diretto Mai scherzare con le stelle e Tutta colpa della Fata Morgana, che abbiamo visto nella quarta e quinta stagione diPurché finisca bene.

Se mi lasci ti sposo va in onda in prima visione tv su Rai1 a partire dalle 21.25 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche on demand.