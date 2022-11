Publispei festeggia i 50 anni di attività con Lino Banfi, Christian De Sica e Arisa

Ieri, Giovedì 24 novembre 2022, Lino Banfi, Christian De Sica, Arisa e molti altri personaggi famosi hanno partecipato alla grande festa che si è tenuta presso il Chorus Cafè in Via della Conciliazione in onore dei primi 50 anni di attività di Publispei, la casa di produzione televisiva e cinematografica capitanata da Verdiana Bixio.

Al "Golden Party" Publispei in un'atmosfera glamour hanno partecipato tutti i volti più importanti delle fiction targate Publispei, dal cast di "Un medico in famiglia" (tra i 10 titoli più visti di Netflix), a "Tutti pazzi per amore" "I Cesaroni", "È Arrivata la Felicità" "Io ti cercherò" fino agli interpreti degli ultimi titoli in lavorazione della casa di Produzione: "Eppure cadiamo Felici", "Lotta continua" e "Fiori Sopra l'Inferno".

Erano presenti Lino Banfi, Rosanna Banfi, Giulio Scarpati, Christian De Sica, Paolo Conticini, Arisa, Edoardo Pesce, Valentina Corti, Simone Di Pasquale, Paolo Conticini, Mario Ermito, Irene Ferri, Ludovico Fremont, Emanuela Grimalda, Giulia Luzi, Brenno Placido, Eleonora Cadeddu, Ninetto Davoli, e tantissimi altri talenti del mondo della tv e del cinema italiano, tra luci soffuse e divanetti colorati.

Tutti gli ospiti si sono poi stretti intorno alla padrona di casa Verdiana Bixio e con l'hashtag #50annipublispei , tra dj set e musica dal vivo, si sono cimentati in selfie opportunity e nel taglio della torta, curiosando tra le immagini che li vedevano protagonisti che si stagliavano all'ingresso del noto locale nel cuore di Roma.