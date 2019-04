PS5, Sony la conferma con le prime specifiche: qualità dei contenuti in 8K

Dopo le voci dei giorni passati, sono arrivate diverse conferme: la Playstation 5 uscirà direttamente nel 2020 e non nel 2019, sarà retrocompatibile e sarà una vera e propria rivoluzione. Lo confermano le prime specifiche tecniche svelate niente meno che da Sony.

Mark Cerny, uno dei nomi dietro alla PS4, ha parlato della nuova console Sony sulle pagine di Wired durante una lunga e dettagliata intervista. La prima notizia ufficiale è che la PS5 non arriverà nel 2019, alcuni rumor parlano dell'uscita nel marzo 2020 ma non c'è alcuna conferma ufficiale. A quanto pare la console sarà "una rivoluzione, più che un'evoluzione", col possibile arrivo della risoluzione 8K e del ray tracing (un altro passo verso il fotorealismo dei videogiochi). Per quanto riguarda la realtà virtuale, Cerny ha dichiarato:

"Non scenderò nei dettagli oggi sulla nostra strategia della VR, ma vi posso dire che la realtà virtuale è fondamentale per noi e che l'attuale Playstation VR sarà compatibile con la nuova console."

Proprio per questo motivo, il programmatore ha parlato anche di audio, dichiarando la sua delusione della mancata evoluzione di quest'ultimo tra PS3 e PS4. Per la PS5 si punta a fare le cose in grande, per far sentire il giocatore davvero in un'esperienza senza precedenti. Ovviamente questa caratteristica immersiva potrebbe avere come suo grande scopo quello di puntare sul futuro della VR per la Playstation.

Altro elemento caro agli appassionati è l'argomento SSD: Cerny ha dichiarato che per un gioco che ci metteva quindici secondi a caricarsi, come Spider-Man su PS4 Pro, stavolta ci vorranno solo 0,8 secondi, usando SSD migliori di qualunque PC proposto in vendita al giorno d'oggi. Infine l'argomento giochi: nessun titolo per PS5 è stato svelato, ma dalla reazione del programmatore pare che il prossimo Death Stranding di Hideo Kojima (autore cult di Metal Gear Solid) potrebbe uscire direttamente sulla piattaforma next-gen.