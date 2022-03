Pryianka Chopra e Sienna Miller star di Secret Daughter

Priyanka Chopra Jonas e Sienna Miller saranno le protagoniste di Secret Daughter, film tratto dal romanzo scritto da Shipli Somaya Gowda.

Amazon Studios sembra stia per ottenere i diritti del progetto che verrà diretto da Anthony Chen (Wet Season).

La sceneggiatura di Secret Daughter verrà firmata da Shruti Ganguly. Al centro della trama ci sono due donne legate da una neonata, ruoli affidati a Priyanka Chopra e Sienna Miller. Somer è da poco sposata e vive a San Francisco quando compie la devastante scoperta che non potrà mai avere figli naturalmente. Nello stesso anno in India, una madre povera compie la scelta staziante di salvare la vita della figlia dandola in adozione. Kavita sarà tormentata da quella decisione in ogni momento del resto della sua vita. Asha è la bambina che viene adottata in un orfanotrofio di Mumbai che lega il destino delle due donne.

Il romanzo segue la storia di entrambe le famiglie fino a quando Asha compie un viaggio per scoprire le proprie origini, tornando quindi in India.

Sienna Miller, prossimamente, sarà la star di Anatomy of a Scandal, nuova serie Netflix creata da David E. Kelley e Melissa James Gibson, ex showrunner di House of Cards. Alla regia degli episodi troviamo S.J. Clarkson (Succession). La serie è composta da sei puntate.

Sienna Miller avrà il ruolo di Sophie Whitehouse, laureata a Oxford, moglie e madre di due figli, la cui vita apparentemente perfetta implode quando il marito, un politico di successo, viene accusato di un orribile crimine.