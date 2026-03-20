Propaganda Live sospeso: stasera su La7 speciale Referendum con Meloni e Schlein

Non ci sarà il consueto appuntamento con Diego Bianchi e la sua squadra, stasera su La7, dove Enrico Mentana condurrà uno speciale del TG dedicato al Referendum: in studio Meloni e Schlein

Cambio di programma per Propaganda Live e per il pubblico che fedelmente lo aspetta ogni venerdì: stasera su La7 non andrà in onda la trasmissione condotta da Diego Bianchi, che dà appuntamento alla prossima settimana. Al suo posto, la rete ha deciso di dare spazio a uno speciale dedicato al Referendum.

In prima serata andrà infatti in onda lo speciale del TG La7 condotto da Enrico Mentana, con l'obiettivo di offrire un approfondimento in diretta sui temi al centro della consultazione. Appuntamento alle 21:15, al termine del consueto appuntamento con Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber.

Ospiti in studio due protagoniste assolute della scena politica italiana: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Il confronto tra le due leader rappresenta uno degli elementi centrali della serata, in un momento particolarmente delicato del dibattito pubblico.

A seguire, spazio a un confronto diretto tra Antonio Di Pietro e Clemente Mastella, che arricchiranno il dibattito con ulteriori spunti di analisi.

Analisi e dati si alterneranno agli interventi dei protagonisti chiamati a esprimersi sulle ragioni del Sì e del No, mantenendo lo stile ormai consolidato del TG diretto da Mentana, spesso protagonista di lunghe maratone informative in occasione di elezioni e appuntamenti istituzionali.

Proprio quello che accadrà, infatti, già lunedì 23 marzo, quando il direttore del TG La7 sarà in onda dalle 14:00 alle 20:35, con una lunghissima maratona in cui si commenteranno in diretta i risultati del Referendum Giustizia, per cui si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Quando andrà in onda la prossima puntata di Propaganda Live?

Per il pubblico di Propaganda Live si tratta di un piccolo stop temporaneo: il programma tornerà regolarmente in palinsesto già lunedì 23 marzo alle 21:15. Dopo la lunga "maratona Mentana", e dopo la puntata di Otto e Mezzo, sarà proprio Diego Bianchi a prendere la linea per commentare, insieme al cast fisso e agli ospiti di puntata, il risultato della votazione e molto altro.