Promo Grazie 1000 su Amazon: solo oggi 10 euro di sconto!

Grande iniziativa Amazon e super promo per la giornata odierna del 9 novembre. Per il quarto anno consecutivo, Amazon.it è infatti risultato il sito che offre la miglior esperienza cliente per i consumatori in Italia da una indagine che ha coinvolto oltre 200.000 intervistati (Fonte: Istituto Tedesco di Qualità e Finanza). Per ringraziare i clienti, Amazon.it offre solo per il 9 Novembre 10€ di sconto per acquisti di almeno 50€ da utilizzare su Amazon.it e su Prime Now. Il buono può essere utilizzato inserendo il codice promozionale "GRAZIE1000" al checkout.

Promozione Amazon GRAZIE 1000

Il codice è utilizzabile solo per ordini relativi a prodotti venduti e spediti da Amazon EU S.à r.l., esclusi libri, contenuti digitali, latte e formule per neonati, Buoni Regalo, Warehouse Deals e prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it. Tutte le istruzioni sulla promozione a questa pagina Amazon, dove si possono trovare anche tutti i prodotti divisi per categoria.

Ecco come utilizzare il codice sconto:

- Aggiungi al carrello gli articoli che desideri acquistare, per un totale di almeno 50€ di prodotti venduti e spediti da Amazon

- Per controllare se un prodotto è venduto e spedito da Amazon, clicca sulla pagina di dettaglio del prodotto e verifica che riporti la dicitura "Venduto e spedito da Amazon"

- Nella schermata di conferma dell'ordine, inserisci il codice promozionale "GRAZIE1000" nello spazio apposito

- Dopo aver inserito il codice correttamente, visualizzerai a destra lo sconto di 10€ sul totale dell'ordine e potrai concludere l'acquisto.