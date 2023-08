Professor T (UK), stasera su Rai 2: trama e cast delle puntate di venerdì 11 agosto

Stasera su Rai 2, in prima serata, ultimo appuntamento con Professor T UK la serie televisiva britannica creata da Matt Baker e Malin-Sarah Gozin,e adattamento dell'omonimo progetta belga del 2015. Con le puntate di stasera termina la seconda stagione della serie incentrata sulle indagini di Jasper Tempest: Trama e cast

Professor T: Trama

Il protagonista della serie è il professor Jasper Tempest, un geniale criminologo dell'Università di Cambridge con disturbo ossessivo compulsivo e una madre prepotente. Jasper, oltre al lavoro di docente universitario, è un valido consulente del dipartimento di polizia. La serie è stata rinnova per una terza stagione.

Episodi dell'11 agosto 2023

Stagione 2 - episodio 5 - Il processo

Il professor Tempest decide di portare in aula, come oggetto di studio per i suoi studenti, il processo di Sean Hallett, un uomo accusato di omicidio. Nonostante non abbia collaborato con la polizia al caso, il professore non è convinto della colpevolezza dell'uomo, chiede quindi a Lisa di consultare in segreto gli atti d'indagine. Nel frattempo, Jasper trova finalmente il coraggio di dire alla sua tirannica madre il trauma che ha vissuto da bambino e il motivo per cui le porta rancore.

Stagione 2 - episodio 6 - Il canto del cigno

Le indagini riguardano l'omicidio in un locale notturno di un agente sotto copertura. I sospetti ricadono prima su una ragazza del night e un trafficante di droga, e poi sulla moglie. Ma la vicenda si complica ulteriormente perché sembra che anche qualcuno della polizia sia implicato nel caso

Professor T: cast ricorrente della seconda stagione