Professor T (UK), la stagione 2 stasera su Rai 2: trama e cast delle puntate di venerdì 28 luglio

Stasera su Rai 2 in prima serata inizia la seconda stagione di Professor T (UK): trama e cast delle puntate del 28 luglio.

Stasera su Rai 2, in prima serata, torna Professor T UK la serie televisiva britannica creata da Matt Baker e Malin-Sarah Gozin e adattamento dell'omonima serie belga del 2015. Questa seconda stagione è composta da sei episodi che saranno trasmessi ogni venerdì per tre settimane. Trama e cast della serie rinnovata per una terza stagione.

Professor T: Trama

Il protagonista della serie è il professor Jasper Tempest, un geniale criminologo dell'Università di Cambridge con disturbo ossessivo compulsivo e una madre prepotente. Jasper, oltre al lavoro di docente universitario, è un valido consulente del dipartimento di polizia.

Episodi del 28 luglio 2023

Stagione 2 - episodio 01 - Anello di fuoco

La squadra indaga sulla natura dolosa di un incendio in un'abitazione di studenti. Nel frattempo però il Professor T, perseguitato da un incubo ricorrente, decide di andare in analisi.

Stagione 2 - episodio 02 - Omicidi in maschera:

Un avvocato e la sua seconda moglie vengono trovati uccisi. Nel corso delle inagini si scopre che il crimine ha delle inaspettate analogie con un duplice omicidio commesso quindici anni prima. Inizialmente la polizia punta il dito verso l'uomo condannato per tali omicidi.

Professor T: cast ricorrente della seconda stagione