Professor T (UK), la stagione 2 stasera su Rai 2: trama e cast delle puntate di venerdì 4 agosto

Stasera su Rai 2, in prima serata, torna Professor T UK la serie televisiva britannica creata da Matt Baker e Malin-Sarah Gozin e adattamento dell'omonima serie belga del 2015. Questa seconda stagione è composta da sei episodi che saranno trasmessi ogni venerdì per tre settimane. Trama e cast delle puntate di stasera.

Professor T: Trama

Il protagonista della serie è il professor Jasper Tempest, un geniale criminologo dell'Università di Cambridge con disturbo ossessivo compulsivo e una madre prepotente. Jasper, oltre al lavoro di docente universitario, è un valido consulente del dipartimento di polizia. La serie è stata rinnova per una terza stagione.

Episodi del 4 agosto 2023

Stagione 2 - episodio 03 - La famiglia

Un'attivista di spicco del suicidio assistito, la Dottoressa Hill, viene trovata morta nella sua abitazione assieme al marito e ai due figli. Il Professor T riuscirà a portare alla luce la verità in un caso che apparentemente sembra di facile risoluzione. Nel frattempo, Lisa e Dan dopo aver passato una notte e i giorni seguenti insieme, cercano una via per non rinunciare né al lavoro né alla loro vita privata. Tempest sembra invece determinato nel voler superare le sue paure e alleviare i tratti

Stagione 2 - episodio 04 - Dna di un assassino

Dopo aver ricevuto delle minacce di morte, il corpo senza vita di un panettiere viene scoperto. Inizialmente, le autorità ipotizzano che il responsabile possa essere il figlio di un uomo precedentemente condannato a seguito della testimonianza resa dal medesimo panettiere.

Professor T: cast ricorrente della seconda stagione