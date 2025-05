Professione Press Agent: il libro di Pierluigi Manzo presentato al RIFF Riviera International Film Festival

Pierluigi Manzo, storico ufficio stampa, svela i segreti del mestiere nel suo primo libro che sarà presentato in anteprima nazionale al RIFF - Riviera International Film Festival di Sestri Levante giovedì 8 maggio e arriverà in libreria il 23 maggio.

Dopo oltre vent'anni di onorato servizio, Pierluigi Manzo debutta come scrittore con un libro che svela i segreti del mestiere. Disponibile dal 23 maggio, Professione Press Agent: manuale di sopravvivenza. Comunicare cinema, fiction e star tra errori, aneddoti e successi, edito da Les Flâneurs Edizioni, spiega il mestiere del press agent attraverso aneddoti, ricordi e consigli, raccontando con ironia e leggerezza, come si promuove un film, una serie TV e come si gestisce l'immagine delle stelle del piccolo e grande schermo.

Il RIFF - Riviera International Film Festival 2025 di Sestri Levante (GE) ospiterà un presentazione molto speciale del volume che si terrà giovedì 8 maggio alle 11.00.

Fare il press-agent: istruzioni per l'uso

Pierluigi Manzo

Professione Press Agent: manuale di sopravvivenza, attraverso esempi pratici, ricordi, considerazioni prova a tracciare una metodologia di lavoro della professione dell'addetto stampa di spettacolo spiegando come scrivere un comunicato stampa, gestire un'intervista, un red carpet o una conferenza e trovare le strategie migliori per conquistare gli spazi sui media. Consigli su come rapportarsi coi giornalisti e gli artisti, come comportarsi nelle situazioni più complesse e gestire il proprio self control, rispettare certe regole, per la maggior parte non scritte e imparare pian piano i "trucchi del mestiere".

Un libro fondamentale per districarsi nella giungla del jet set e sopravvivere nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo scritto da un addetto ai lavori d'eccezione. Co-fondatore con Alessio Piccirillo del team di comunicazione ManzoPiccirillo, Pierluigi Manzo è ufficio stampa di spettacolo da più di vent'anni. Dopo aver intrapreso il suo percorso professionale nel team del canale Studio Universal, ha curato la comunicazione di oltre 200 titoli per il cinema e la TV, collaborando con le più importanti produzioni, distribuzioni e broadcast televisivi. Ha gestito le press PR in alcuni tra i più noti festival cinematografici e l'immagine di molti artisti italiani e star internazionali durante i loro tour in Italia.