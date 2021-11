Prodigi - La musica è vita 2021 in onda stasera su Rai1: gli ospiti

Stasera su Rai1 alle 21:25 appuntamento con Prodigi - La musica è vita 2021, la serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata dalla RAI in collaborazione con UNICEF ed Endemol Shine Italy. La conduzione di questa edizione sarà di Serena Autieri, già al timone della quarta, e di Gabriele Corsi.

I protagonisti della serata saranno, anche in questa occasione, nove giovanissimi talenti nella danza, nel canto e nella musica, tra i10 e i 16 anni, accompagnati nelle loro esibizioni dall'orchestra giovanile "Sesto Armonico", diretta dal Maestro Matteo Parmeggiani.

Tantissimi gli ospiti, a cominciare dai sei giurati molto speciali: Malika Ayane e il Goodwill Ambassador dell'UNICEF Italia Peppe Vessicchio per il canto, Ermal Meta e Laura Marzadori, primo violino dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, per la musica, e Samantha Togni e Luciano Cannito per la danza. Guest star della giuria, inoltre, un amico speciale di Prodigi, Flavio Insinna, già conduttore delle precedenti edizioni del programma. Saranno loro, i giurati, ad eleggere i tre finalisti per ogni categoria - musica, danza, canto -, mentre il vincitore assoluto, al quale andrà una borsa di studio offerta dall'UNICEF Italia, sarà eletto dalla giuria tecnica, composta da cento esperti nel campo delle tre categorie. A consegnare il premio Carmela Pace, Presidente dell'UNICEF Italia, che ricorderà anche il 75° anniversario della nascita dell'UNICEF.

La serata, oltre alle esibizioni di danza, canto e musica dei nove prodigi, vedrà l'alternarsi di altri ospiti e di momenti di solidarietà per l'UNICEF. Sarà presente l'Ambasciatore UNICEF Italia Lino Banfi, che racconterà, insieme al Portavoce dell'UNICEF Italia Andrea Iacomini e ad Alessandra Pacifico della Polizia di Stato, l'esperienza con i bambini profughi dell'Afghanistan presso un campo di accoglienza a Roma - dove si sono recati Banfi insieme a Roberto Mancini, Goodwill Ambassador dell'UNICEF Italia.

E ancora, ci sarà la Goodwill Ambassador dell'UNICEF Italia Alessandra Mastronardi, che parlerà del programma di accoglienza dell'UNICEF a Gaziantep, in Turchia, a soli 100 km da Aleppo, per assicurare alloggi e protezione ai profughi siriani e garantire alle bambine e ai bambini il percorso scolastico. A Gaziantep vivono oltre 230.000 bambine e bambini profughi sotto i 18 anni, tra cui Eye e Leme, due bambine di cui verrà raccontata la storia, entrambe con la passione per la musica, che beneficiano del programma di Conditional Cash Transfers for Education che l'UNICEF promuove per sostenere le famiglie e assicurare l'iscrizione e la frequenza regolare alla scuola delle bambine e dei bambini. Sul palco ci sarà anche Regina De Dominicis, Rappresentante UNICEF in Turchia.

Si affronterà, poi, anche il tema delle famiglie affidatarie, grazie alla storia di Cristian, un ragazzo di origini albanesi che, grazie ai suoi genitori affidatari, è riuscito a realizzare il sogno di danzare. Per raccontare la sua storia, è andato a Cernusco sul Naviglio il testimonial dell'UNICEF Italia Stefano De Martino, mentre sul palco di "Prodigi" ci sarà il Direttore Generale dell'UNICEF Paolo Rozera.

Nel corso della serata, inoltre, anche Clementino farà una sua dedica ai bambini e porterà sul palco la storia di Angela, una bambina che ama ballare l'hip hop e che frequenta la Casa di Vetro di Forcella a Napoli, dove si svolgono i Laboratori Forcella Brilla LAB, una formula sperimentale proposta da "Il Cielo itinerante" con l'UNICEF e l'Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi ONLUS e L'Altra Napoli Onlus, per promuovere le pari opportunità̀ e offrire a bambine e bambini importanti sollecitazioni, sia dal punto di vista delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM), sia portandoli a contatto con la musica e l'arte. Interverrà anche Ersilia Vaudo, presidente dell'associzione "Il Cielo itinerante".

Saliranno sul palco, poi, anche Roy Paci e Christopher Goddey, in arte Chris Obehi, per una storia che arriva da Palermo, la città dove Chris è arrivato nel 2015, ancora minorenne, in fuga dalla Nigeria. Oggi ventunenne, Chris ha iniziato a raccontare il suo vissuto con la chitarra e, nel 2020, è entrato in contatto con l'UNICEF come maestro di chitarra in un programma di sviluppo delle competenze e partecipazione. Con loro anche Anna Riatti, Coordinatrice del Programma in Italia dell'Ufficio UNICEF per l'Europa e l'Asia Centrale. Infine, il videomessaggio di un amico dell'UNICEF: Ultimo, Goodwill Ambassador dell'UNICEF Italia, in missione in Mali.