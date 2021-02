Priyanka Chopra: "Un regista mi ha umiliato consigliandomi un intervento di chirurgia plastica"

Nel suo libro Unfinished, Priyanka Chopra ha ricordato un momento imbarazzante della sua carriera. Come riportato da U.K.'s Metro, l'attrice ha raccontato l'incontro con un regista che le consigliò un intervento di chirurgia estetica per sfondare a Hollywood. Secondo il regista, un intervento del genere sarebbe stato necessario per consentire all'attrice di raggiungere la fama nel mondo dello spettacolo.

Quantico: Priyanka Chopra nell'episodio America

Priyanka Chopra ha ricordato in tal modo l'evento: "Dopo qualche minuto di conversazione, il regista mi ha chiesto di alzarmi e di camminare davanti a lui. Nel frattempo, lui mi fissava con insistenza, come se stesse penetrando all'interno della mia psiche. Mi consigliò un lavoro di chirurgia plastica al seno, alla mascella e al sedere. Come se non bastasse, mi passò il nome di un ottimo chirurgo di Los Angeles con cui il mio manager di allora fissò un appuntamento".

Come raccontato da HuffPost, questo evento ha annichilito Priyanka Chopra che, in Unfinished, ha continuato in questo modo: "Mi sono sentita piccolissima e priva di forza quando ho lasciato l'appuntamento con il regista. Moltissimi giornalisti mi hanno definita scura di carnagione e dall'aspetto decisamente singolare. Caratteristiche del genere mi avrebbero escluso dal mondo di Hollywood?". Conversazioni come quella ricordata dall'attrice purtroppo sono la norma nel mondo del cinema hollywoodiano e dovrebbero spingere le giovani interpreti ad abbandonare qualsiasi colloquio con registi del genere. Purtroppo, però, la convinzione di Priyanka Chopra è che alle giovani attrici venga consigliato di evitare di litigare per questioni del genere e di ascoltare richieste sul loro aspetto fisico.

La protagonista di Quantico ha dichiarato: "Conversazioni del genere capitano spesso. Adesso riuscirei a reagire ma, all'epoca, sono rimasta traumatizzata e non ho avuto il coraggio di dire nulla. Da teenager ero davvero timida. Poi, quando ho iniziato a sentire accanto a me la vicinanza e il supporto della famiglia e degli amici, sono stata in grado di trasformarmi in una donna adulta. Mi rendo conto, però, che il passaggio da persona timida ad ardita e coraggiosa non è per niente semplice!".