Le principesse Disney ispireranno una linea di abiti da sposa da fiaba

All'altare come le principesse Disney: a breve la casa di Topolino collaborerà alla creazione di una speciale linea di abiti da sposa ispirati alle più famose e amate principesse del cinema d'animazione. Se avete in progetto una camminata lungo l'altare ma non avete ancora comprato il vestito, potete attendere la presentazione di alcuni modelli alla New York Bridal Fashion Week di aprile 2020.

Disney e i suoi celebri film animati sono famosi per aver da sempre dato un'immagine da sogno delle storie d'amore più epiche, travagliate ed eterne del grande schermo. Se volete aggiungere un po' di "e vissero per sempre felici e contenti" al vostro matrimonio, adesso ne avete la possibilità, grazie all'annunciata collaborazione tra Disney e Allure Bridal, produttore di abiti da sposa d'alta moda pronto a soddisfare tutti i desideri più romantici.

La nuova linea di abiti pensati e disegnati per omaggiare le protagoniste dei film disney sarà composta di ben sedici modelli, che traggono ispirazione dai vestiti indossati da diverse principesse, classiche e moderne, con un occhio di riguardo soprattutto per le intramontabili: Ariel, Jasmine, Cenerentola, Rapunzel, Tiana, Biancaneve, Aurora, Belle e Pocahontas.

Dopo l'anteprima alla New York Bridal Fashion Week, gli abiti da sposa ispirati alle principesse Disney saranno disponibili per l'acquisto in negozi specializzati e selezionati. I modelli saranno decisamente esclusivi e senza dubbio andranno a ruba, per coronare sogni romantici di abiti da fiaba, principi azzurri e futuri rosa confetto. Di certo faranno una gran bella figura nelle foto.