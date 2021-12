Il principe William rivela la canzone pop anni '80 che la principessa Diana cantava in macchina

"Mia madre era solita guidare cantando a squarciagola questa canzone", ha rivelato il principe William in uno speciale di Natale della serie Time to Walk di Apple Fitness+.

Il principe William si è recentemente aperto a proposito della principessa Diana, raccontando uno splendido aneddoto d'infanzia relativo a sua madre e alla canzone che era solita cantare per lui e per suo fratello, il principe Harry, al fine di alleviare le loro ansie durante il viaggio verso scuola.

In un episodio della serie Time to Walk di Apple Fitness+, che andrà in onda il 6 dicembre, William accompagnerà gli ascoltatori facendo fare loro una passeggiata nella tenuta di Sandringham, di proprietà della regina Elisabetta, condividendo svariati momenti personali che hanno plasmato la sua vita nel tentativo di promuovere il benessere mentale e fisico.

William, a quanto pare, ha anche scelto di rivelare i nomi di tre delle sue canzoni preferite e durante l'episodio spiegherà perché sono importanti per lui: una di queste canzoni è una melodia che sua madre Diana era solita intonare in macchina per i suoi figli mentre andavano a scuola.

"Quando ero più giovane, Harry e io, eravamo in collegio. E mia madre cantava un sacco di canzoni per allontanare la nostra ansia di tornare a scuola." Ha ricordato il principe William. "Una di quelle canzoni, quella che ricordo più nitidamente e che è rimasta impressa nella mia mente e nel mio cuore per tutto questo tempo, e che ancora oggi mi diverto a cantare in segreto, è "The Best" di Tina Turner. Ricordo che mamma la cantava a squarciagola e a volte si univa a lei anche il poliziotto che ci accompagnava."