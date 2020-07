Principe William e quel regalo che a Kate Middleton non piacque: "Non lo dimenticherò"

Uno dei primi regali fatti dal Principe William a Kate Middleton è stato un binocolo, un errore di valutazione che il principe non ha mai dimenticato, soprattutto per la reazione della duchessa di Cambridge.

Principe William e Kate Middleton nel giorno delle nozze. Dietro di loro la sorella di lei, Pippa e il Principe Harry

A tutti può capitare di sbagliare regalo anche se sei il Principe William e non hai problemi di budget. Il duca di Cambridge, ospite del podcast della BBC Radio 5 Live 'That Peter Crouch', ha raccontato di quella volta che ha deluso Kate con un regalo non all'altezza delle aspettative della futura duchessa. Kate e William, duca di Cambridge, si sono conosciuti in Scozia all'Università di St Andrews nel 2003, ed è stato proprio all'inizio della loro relazione che William ha deciso di regalare un binocolo alla futura moglie. "Li ho incartati. Erano davvero carini", ha detto il duca di Cambridge. "Stavo cercando di convincere me stesso. Pensavo: 'Ma questi sono davvero incredibili, guarda quanto lontano riescono a vedere '".

William aveva preparato anche una bella confezione per impreziosire il dono, poi la delusione: "Kate li ha aperti m mi ha guardato dicendo: "Sono binocoli, che succede?". "Non è andata bene - ripete a se stesso il principe rivivendo la reazione della moglie - Onestamente non ho idea del perché le abbia comprato un binocolo". William non dimenticherà mai quel regalo anche perché Kate in tutti questi anni ha fatto in modo che il Principe avesse sempre a mente quel paio di binocoli, una volta la duchessa lo ha perdonato, la seconda potrebbe andargli peggio.