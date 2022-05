Il Principe Harry a torso nudo: le foto scattate durante una partita di polo

Le foto del principe Harry a torso nudo durante la sua ultima partita di polo, che ha avuto luogo a Santa Barbara, in California, stanno letteralmente facendo il giro del web: nel frattempo la polemica sulla presenza del principe e di Meghan Markle alle celebrazioni del Giubileo della Regina del mese prossimo continua ad imperversare online.

Il duca di Sussex si stava cambiando la maglia a bordo campo e si stava facendo applicare della crema solare, o qualche sorta di unguento, prima di riscaldarsi per la partita, quando è stato immortalato dai fotografi. Il match in questione ha avuto luogo lo stesso giorno del terzo compleanno di suo figlio Archie.

Il giorno della partita è stato annunciato che il principe, Meghan e il principe Andrew, non appariranno sul balcone di Buckingham Palace il prossimo giovedì 2 giugno. L'annuncio arriva direttamente dagli uffici del Palazzo: "L'apparizione al balcone è prevista solo per gli esponenti della Royal Family che sono attualmente impegnati con duties, con impegni reali, nel nome della Regina".

Sembra che in molti siano preoccupati per la troupe cinematografica di Netflix che segue continuamente Harry e Meghan Markle, come parte del loro accordo multimilionario, e che il gigante dello streaming possa sminuire l'evento in onore della regina. Secondo quanto riferito, gli assistenti dei reali impediranno alla troupe di Netfilx di filmare qualsiasi evento relativo al Giubileo.