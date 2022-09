Principe Harry, nessuna uniforme militare ai funerali della Regina Elisabetta: ecco perchè

Ai funerali della Regina Elisabetta II al Principe Harry sarà proibito indossare la divisa militare, questo perchè il duca di Sussex e la moglie Meghan Markle hanno rinunciato ad essere membri attivi della Famiglia Reale. Stessa sorte al principe Andrea, ma le motivazioni sono completamente differenti.

I funerali della regina Elisabetta II si terranno lunedì 19 settembre ed in queste ore tiene banco quello che gli inglesi chiamano dress code, ovvero, gli abiti che dovranno indossare i familiari della sovrana, un argomento molto delicato data la portata dell'evento e il protocollo reale previsto in questi casi.

Il principe William, erede al trono dopo l'ascesa a Sovrano del padre Carlo III, indosserà la tradizionale uniforme militare, cosa che invece non sarà permessa al fratello, ed è difficile che ci possano essere ripensamenti. Harry e Meghan Markle, quando si sono trasferiti in California, hanno rinunciato a essere membri senior della royal family. Quindi niente divisa ad un evento ufficiale, nonostante il secondogenito del Re sia stato nell'Esercito per dieci anni, partecipando anche ad alcune missioni in Afghanistan.

Diversa la posizione di Andrea, terzogenito della defunta sovrana, coinvolto nello scandalo sessuale che ha travolto Jeffrey Epstein. Dopo una denuncia per abuso sessuale, intentata contro il principe Andrea da Virginia Giuffre, la Regina Elisabetta ha revocato il trattamento pubblico di Altezza Reale al Duca di York, che ha inoltre rimesso nelle sue mani i gradi militari di cui era stato insignito. Per questo motivo il principe, veterano della guerra nelle Falklands, parteciperà ai funerali della madre in abiti civili.