Principe Harry, una donna vende le mutande usate dal duca di Sussex: ecco quanto potrebbe guadagnare

Una parte intima del principe Harry finirà all'asta: una ex spogliarellista cederà al migliore offerente le mutande usate che il duca di Sussex ha lasciato nella stanza di Carrie Reichert, questo il nome della donna, dopo una notte di fuoco a Las Vegas.

Come insegna Monica Lewinsky, quando si hanno rapporti intimi con personaggi noti è meglio custodire gelosamente gli abiti indossati in quell'occasione, prima o poi ritorneranno utili. Gli amanti dei giornali specializzati, e non solo loro, sanno che il figlio di Lady Diana ha avuto una 'gioventù bruciata', memorabili le sue feste a base di alcol e le sue serate passate in discoteca circondato da belle ragazze.

Carrie ed Harry si sono incontrati nel lontano 2012, in una di queste feste organizzate dal nipote di Elisabetta II. La donna ricorda che il principe, allora fidanzato con la modella Cressida Bonas, era seduto nudo a bordo della piscina dell'hotel Encore Wynn di Las Vegss, nelle mani aveva una stecca di biliardo con cui fingeva di suonare una chitarra elettrica.

Carrie Reichert ha annunciato i suoi propositi a The Mirror, ma non è l'unica cosa che la donna ha conservato di quella notte, oltre alle mutande, la Reichert ha custodito nel suo armadio anche il vestito che indossava la prima volta che il suo sguardo ha incrociato la stecca di biliardo di Henry,

Nella sua dichiarazione al quotidiano britannico, Carrie ha anche criticato il nuovo stile di vita del principe, secondo gli standard della donna Harry ora è diventato troppo noioso. "Quando andava in giro per Las Vegas tutti lo amavano e adoravano il suo senso del divertimento" sostiene l'ex spogliarellista "Almeno questi vestiti ricordano com'era una volta... quando Harry era il principe buffo. È un peccato che sia diventato serio e lunatico. Anche se padre sposato e con due figli dovrebbe divertirsi di tanto in tanto".

Secondo alcuni esperti, l'asta potrebbe fruttare a Carrie anche 800.000 Sterline, quasi un milione di Euro. Per chi fosse interessato, la vendita si terrà il prossimo 17 agosto.