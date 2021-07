Il Principe Harry la sua autobiografia in arrivo fa tremare la Famiglia Reale

Pronti per il libro più esplosivo della decade? Secondo quanto rivelato da Page Six, il Principe Harry sarebbe al lavoro da un anno sulla sua autobiografia su cui l'editore Penguin Random House avrebbe già messo gli occhi. Va da sé che un'eventualità del genere provocherebbe più di un brivido alla Famiglia Reale.

Il principe William, e dietro di lui, suo fratello Harry

A quanto pare, il Principe Harry starebbe lavorando al libro insieme al potente ghostwriter J.R. Moehringer, vincitore del Premio Pulitzer e noto per aver contribuito a scrivere le autobiografie di Andre Agassi, Phil Knight (co-fondatore del brand Nike) e The Tender Bar, che sarà trasformata in film da George Clooney. Un manoscritto sarebbe già pronto ma, dal momento che le esistenze del Principe Harry e di sua moglie Meghan Markle continuano a essere un crocevia di eventi, la consegna della prima bozza potrebbe slittare a ottobre.

Dopo la diffusione della notizia, il Principe Harry ha dichiarato: "Non sto scrivendo questo libro a partire dal punto di vista del Principe ma dell'uomo che sono diventato. Ho indossato diversi abiti nel corso della mia vita ma il mio obiettivo è quello di dimostrare che non importa mai il luogo da dove provieni. Io e il lettore abbiamo in comune più cose di quanto si possa immaginare!".

Infine, il Principe ha concluso: "Sono davvero grato dell'opportunità che mi è stata offerta e di aver vissuto tutto ciò che ho provato nella mia vita. La prima bozza della mia autobiografia è accurata e totalmente veritiera". Un rappresentante di Penguin Random House ha dichiarato: "Il Principe Harry condividerà con il mondo, per la prima volta, un resoconto intimistico, affascinante e commovente della sua vita, delle esperienze, delle avventure e delle perdite che lo hanno formato". A quanto pare, il libro racconterà la vita del Principe Harry fin dalla tenera età e dovrebbe includere anche il periodo del servizio militare e, ovviamente, gli ultimi anni e l'allontanamento dalla famiglia. Sarà realizzata anche la versione in audiolibro.

Il libro dovrebbe essere pubblicato nel corso del 2022 e, secondo Page Six, gli interi proventi saranno devoluti in beneficenza. Si tratta di un evento che potrebbe infastidire i Reali Inglesi, alle prese con un'ulteriore versione del Megxit. A far rabbrividire la Famiglia Reale sarà anche la descrizione della difficile relazione con il padre del Principe Harry, il Principe Carlo, e la spiegazione alla base della decisione di indossare un'uniforme nazista a un party di Halloween nel 2005.

Insomma, la carne al fuoco sarà tanta e la situazione, stavolta, si preannuncia esplosiva, sia per la Famiglia Reale che per i tabloid.