Il principe Harry: "Rivoglio mio padre e mio fratello"

Due sono i trailer che anticipano le ultime interviste rilasciate dal principe Harry in cui in Duca si sofferma sul rapporto con suo fratello e suo padre, rivelando nuovi dettagli mai svelati.

Le ultime interviste rilasciate dal principe Harry saranno trasmesse l'8 gennaio, due giorni prima della pubblicazione del suo libro di memorie, Spare - Il Minore. Nei video della CBS, il Duca di Sussex, parlando con il giornalista Anderson Cooper, dichiara di essere stato "tradito" e prosegue tornando su quanto affrontato nel documentario Netflix: "incontri e fughe di notizie, creazione di storie contro me e mia moglie".

"Il motto della famiglia è 'mai lamentarsi, mai spiegare', ma è solo un motto" prosegue il principe. "Parleranno con un corrispondente, e quel corrispondente riceverà informazioni e scriverà la storia, e alla fine dirà di aver contattato Buckingham Palace per un commento. Ma l'intera storia è scritta da Buckingham Palace. Così quando dicono per sei anni che non possono fare un comunicato per proteggerci ma lo fanno per altri membri della famiglia, si arriva a un punto in cui il silenzio è tradimento".

Secondo quanto poi affermato da ITV, la sua intervista al minore dei figli di Lady D e di re Carlo, riguarderà le relazioni personali del principe Harry e "dettagli mai sentiti prima" sulla morte di sua madre. Girata in California, dove il principe Harry vive insieme alla moglie, Meghan Markle, e ai loro due figli, affronterà la "fuga di notizie" e i rapporti con il principe William e re Carlo: "Voglio una famiglia, non un'istituzione".

Ma, "alla fine, pensano sia meglio tenerci nel ruolo di cattivi" prosegue ancora il Duca.

Harry & Meghan, il principe: "L'aborto di Meghan causato dallo stress per la causa contro i tabloid"

Le due interviste anticipano dunque l'uscita di Spare, prevista per il 10 gennaio, che dovrebbe fornire nuovi particolari su momenti importanti, e descrizioni di alcuni scontri avvenuti con il principe William. L'editore Penguin Random House l'ha definita "una pubblicazione storica piena di intuizioni, rivelazioni, autoesame e saggezza conquistata a fatica sull'eterno potere dell'amore sul dolore".

Tom Bradby e Anderson Cooper hanno dunque intervistato il principe Harry e, con lui, sono tornati su alcuni dei momenti più salienti apparsi nel documentario Harry & Meghan uscito su Netflix in due parti.

Non resta che attendere la messa in onda delle due interviste, e l'uscita del libro di memorie del principe Harry, per scoprire nuovi ed "esplosivi" dettagli.