Il Principe Filippo: la foto del suo scherzo alla Regina Elisabetta II divenne virale

In una foto divenuta virale online il Principe Filippo indossa le vesti da guardia di Buckingham Palace, ovvero l'iconica uniforme rossa e nera con una fascia blu e un berretto di pelliccia di pelle d'orso, per fare uno scherzo alla Regina Elisabetta II, che gli passa accanto ridendo.

Il Principe Filippo e la Regina Elisabetta II: la foto dello scherzo alla sovrana

La maggior parte delle persone che condividono la foto credono che Filippo di Edimburgo stesse facendo uno scherzo a Elisabetta II del Regno Unito anche se , in realtà, la vicenda mette in risalto la natura giocosa e adorabile del loro matrimonio, durato più di 70 anni. Il fotografo sostiene di sapere il vero motivo per il quale la regina stesse sorridendo al momento dello scatto, aggiungendo che secondo lui alla base della foto non c'è uno scherzo.

L'istantanea della coppia, risalente al 2003, mostra la regina che cammina ridacchiando accanto a suo marito anche se, a quanto pare, non sta ridendo per il modo in cui lui è vestito, bensì per delle api che, apparentemente, erano in ritardo per la cerimonia.

La Regina Elisabetta II con Alastair Bruce

Il fotografo Chris Young ha spiegato alla BBC che la regina si aspettava che suo marito indossasse vesti da guardia e che stava ridendo assieme a lui per uno sciame di api che sarebbe dovuto essere presente durante la cerimonia. "Ho capito subito che era un gran bel momento. Lei stava ridacchiando come una bambina e rideva anche lui", ha raccontato Young.