Dopo essere stato soggetto ad una parodia deepfake, il discorso di fine anno della Regina Elisabetta II è finito al centro di un nuovo video satirico prodotto dai creatori de I Griffin. Questa volta, ad essere protagonista della versione animata della parodia è il piccolo principe George di Cambridge. La clip proviene dall'imminente serie The Prince, che sarà distribuita da HBO Max, ed è stata postata sul suo profilo Instagram da Gary Janetti.

Come riportato da Deadline, protagonista della clip è la Regina Elisabetta II, alle prese con un recap del tragico 2020. La versione animata della Regina è doppiata da Frances de la Tour e si sofferma a riflettere sulla crisi pandemica e sui sempre più frequenti incendi boschivi che flagellano la superficie terrestre. La sua voce, però, è oltrepassata in intensità da quella del piccolo principe George, che parla della cancellazione del Coachella, della posticipazione di 007 - No Time to Die e dell'abbandono di The Real Hosewives of Beverly Hills da parte di Denise Richards.

Il video termina con una nota volgare perché la regina definisce pessimo il 2020. Nonostante ciò, però, la situazione sta per migliorare grazie alla diffusione capillare dei vaccini che, però, come ricorda George, non riguarderanno l'intera popolazione. La serie The Prince sarà distribuita da HBO Max e vedrà George alle prese con una serie di commenti satirici e ficcanti nei confronti della sua famiglia reale. Il cast dei doppiatori comprende i nomi di Sophie Turner, Orlando Bloom, Condola Rashad, Lucy Punch, Iwan Rheon e Gary Janetti. Il progetto dovrebbe debuttare nel corso del 2021.