Elisabetta II: la tenuta di Sandringham della Regina ospiterà un cinema drive-in

Rocketman e 1917 sono tra i film che verranno proiettati al cinema drive-in che verrà organizzato a settembre nella tenuta di Sandringham, un tempo residenza privata di Elisabetta II.

La Regina Elisabetta II del Regno Unito non ha mai nascosto il proprio amore per il cinema (e per le serie tv) e probabilmente è per questo motivo che ha scelto di mettere a disposizione la tenuta di Sandringham per ospitare un cinema drive-in. La sovrana d'Inghilterra avrà pensato a tutti quei cittadini che, soprattutto a causa dell'emergenza sanitaria e quindi per rispettare le normative di sicurezza, ormai da mesi non possono godersi una serata al cinema. La formula del drive-in permette infatti al pubblico di guardare i film sul grande schermo, rimanendo comodamente seduti nella propria macchina.

La tenuta di Sandringham è stata la residenza privata di sua maestà e dei monarchi prima di lei. A partire dal 25 settembre, la casa reale si aprirà per una manciata di titoli, tra cui 1917, The Greatest Showman, Oceania e A Star is Born. Altri film in programma a settembre sono Bohemian Rhapsody, Toy Story e Rocketman.

I visitatori si registreranno presso il Sandringham Country Park dove gli verranno consegnati trasmettitori che consentiranno la riproduzione dell'audio del film direttamente nella loro auto. Pagando un extra di 7,50 sterline, gli spettatori potranno migliorare la loro esperienza sostando in un parcheggio più grande, con sedie a sdraio, tavolo e popcorn. Proprio come i classici cinema, anche il drive-in di Sandringham metterà a disposizione bar abilitati a vendere bibite analcoliche, bevande alcoliche, popcorn e snack.

Questo del drive-in non è il primo evento pubblico che viene organizzato all'interno della tenuta britannica. In passato, vi hanno preso vita tour botanici, raccolte delle mele, passeggiate in sentieri luminosi, nonché una grande fiera di Natale. I biglietti per accedere al drive-in costeranno circa tra le 32,50 e le 40 sterline.

Di recente, l'attore Brian Blessed ha raccontato che in passato la regina Elisabetta gli ha confessato che il film che ama rivedere durante le festività natalizie è Flash Gordon, opera del 1980 diretta da Mike Hodges alla quale lui ha preso parte.