Il Principe Filippo: Cate Blanchett raccontò di quella richiesta bizzarra che le fece a pranzo

Quando Cate Blanchett fu invitata a pranzo presso Buckingham Palace pensò che la Regina e il Principe Filippo avrebbero voluto parlare con lei di recitazione, principalmente del suo ruolo nel film Elizabeth del 1998, ma Il Principe aveva qualcos'altro in mente.

"Eravamo in 12 e non riuscivo a capire per quale diavolo di motivo fossi stata invitata", disse Cate al presentatore britannico Jonathan Ross, durante un'episodio del suo talk show. "Visto che avevo interpretato la regina Elisabetta e che mi sarei seduta accanto a lei, pensai: 'Forse ha visto il film e vuole parlarmi della mia interpretazione.'"

"Mi sedetti accanto a Philip e lui mi disse: 'Ho sentito che sei un attrice, mi è stato regalato un lettore DVD per Natale e non riesco a capire se ho inserito il cavo verde o il cavo rosso.' Pensai: 'Mio Dio, mi ha invitato a pranzo per parlarmi del suo lettore DVD!'" Concluse la Blanchett.

Durante lo stesso episodio, anche la star britannica Ray Winstone, che stava promuovendo il suo nuovo film, King of Thieves, condivise un suo ricordo inerente al principe: "Durante le riprese a Windsor Philip si fermò con la sua macchina sul set e mi chiese: 'Cosa stai facendo?' al che risposi: 'Stiamo girando un film, signore. Un film con Sir Tom Courtenay e Sir Michael Caine, le piacerebbe incontrarli?' E lui: 'No, grazie.'"