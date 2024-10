Primo sguardo alla serie su Margaret Thatcher con protagonista Harriet Walter

Channel 4 ha rilasciato un primo sguardo alla star di Succession Harriet Walter nel ruolo di Margaret Thatcher nel prossimo dramma del pluripremiato James Graham, Brian and Margaret.

Deadline ha annunciato per la prima volta la serie in due parti a giugno. La fiction racconterà l'ultima scandalosa intervista televisiva del Primo ministro del Regno Unito Thatcher con il suo vecchio amico Brian Walden, interpretato da Steve Coogan.

Emmy 2021, la giornalista a Gillian Anderson: "Ti sei confrontata con Margaret Thatcher?" (VIDEO)

I dettagli della serie

Il dramma è diretto da Stephen Frears e prodotto dalla Baby Cow Productions, la casa di produzione di Coogan. Si basa su due capitoli del libro Why Is This Lying Bastard Lying to Me? dell'ex giornalista della BBC Rob Burley.

Coming to Channel 4 next year, first look images have been revealed for Brian and Margaret, a major new drama starring Steve Coogan as Brian Walden and Harriet Walter as Margaret Thatcher ????

Parlando della fiction in due parti, Channel 4 ha dichiarato: "Quando due vecchi amici, il 'temutissimo inquisitore' Brian Walden (Steve Coogan) e la 'Lady di ferro' Primo Ministro Margaret Thatcher (Harriet Walter), si riuniscono per la loro ultima intervista televisiva, non si rendono conto che stanno per imbarcarsi in uno degli scambi politici più infami di tutti i tempi. I 45 minuti di confronto divennero un argomento di discussione nazionale e diedero il via a una serie di eventi che si conclusero con le dimissioni di Margaret. In seguito, non si parlarono più".

Walter assume un ruolo interpretato da molti nel corso degli anni. Gillian Anderson ha vinto un Emmy per la sua interpretazione in The Crown e Meryl Streep ha vinto l'Oscar 12 anni fa per The Iron Lady.

Brian e Margaret è stato autorizzato da Ollie Madden, capo del settore dramma e film di Channel 4. Madden ha commissionato la serie insieme a Ben Wadey. I produttori esecutivi sono Sarah Monteith, Delyth Scudamore e Rupert Majendie, mentre Dan Winch è il produttore. BBC Studios sta vendendo a livello internazionale.