Emmy 2021, la giornalista a Gillian Anderson: "Ti sei confrontata con Margaret Thatcher?" (VIDEO)

Durante la serata degli Emmy 2021, una giornalista ha chiesto a Gillian Anderson se avesse avuto modo di confrontarsi con Margaret Thatcher prima di interpretare l'ex ministro britannico nella serie The Crown. Una vera e propria gaffe, considerata la morte di Thatcher risalente al 2013.

Quella del 2021 è stata un'edizione degli Emmy a dir poco speciale per The Crown. La serie Netflix sulla famiglia reale britannica ha infatti portato a casa sette premi, tra cui quello assegnato a Gillian Anderson per la sua interpretazione di Margaret Thatcher nella quarta stagione dello show. Poco dopo essere stata premiata, l'attrice ha confermato di non essersi consultata con la defunta Margaret Thatcher prima della sua interpretazione in The Crown, a seguito di una bizzarra domanda postale ieri sera dalla giornalista Tanya Hart di American Urban Radio Networks. La morte dell'ex ministro britannico risale ormai al 2013 ma, evidentemente, la giornalista non ne era ancora a conoscenza, oppure l'emozione ha giocato decisamente un brutto scherzo. "Beh, non ho parlato con Margaret", ha risposto l'attrice, senza sottolineare l'errore della giornalista.

Insomma, Gillian Anderson ha risposto educatamente ma la gaffe non è certo passata inosservata, scatenando una lunga serie di reazioni esilaranti sui social. "Gillian Anderson ha contattato Margaret Thatcher per chiederle cosa ne pensasse della sua interpretazione", si legge in un tweet in cui vediamo Anderson in una scena di X-Files, lo show di successo incentrato sul paranormale. C'è anche chi chiama in causa una tavola ouija, oppure chi immagina l'attrice mentre dissotterra l'ex ministro britannico per un confronto.

Ad Anderson è stato anche chiesto da Hart perché "l'America impiega così tanto tempo per avere una leader donna". Anderson ha sottolineato che il Regno Unito ha recentemente avuto un'altra donna nella posizione di leader, ovvero Theresa May, che è stata Primo Ministro dal 2016 al 2019. L'attrice ha quindi aggiunto: "Forse Kamala Harris. Forse questo è il prossimo passo".