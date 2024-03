Primitive War, Jeremy Piven e Tricia Helfer nel cast dell'horror

Jeremy Piven e Tricia Helfer sono entrati nel cast dell'horror fantascientifico Primitive War, che mette di fronte un gruppo di soldati con i dinosauri durante la guerra del Vietnam.

Jeremy Piven in una sequenza di 'Smokin' Aces'

Primitive War è l'adattamento della serie di libri di Ethan Pettus ed è ambientato nel 1968, al culmine del conflitto vietnamita. Un'unità di ricognizione d'alto livello nota come Vulture Squad, viene inviata in una valle isolata della giungla per scoprire il destino di un gruppo di Berretti Verdi scomparso. Presto scopriranno di non essere soli perché nel territorio sono stati liberati dei dinosauri.

I libri di Ethan Pettus

Alla regia del film ci sarà Luke Sparke, che guiderà la produzione in Australia. Il regista è entusiasta di lavorare ad un film che adatta le opere di Pettus:"Sono rimasto affascinato dalle immagini che circondano il libro di Ethan e la storia che raccontava. Ho lavorato duramente per catturare quell'essenza ma anche la grinta, gli aspetti horror e il lato militare. La mia visione è quella di far sentire che i personaggi siano usciti dal film Platoon e si siano gettati nelle fauci dei più grandi predatori che il pianeta abbia mai conosciuto".

La bella Tricia Helfer nell'episodio 'Roadkill' della serie Supernatural

Jeremy Piven è conosciuto principalmente per il ruolo dell'agente di Hollywood Ari Gold nella serie tv Entourage, nella quale ha recitato dal 2004 al 2011. Molto prolifica anche l'attività sul piccolo schermo di Tricia Helfer, principalmente nota nel ruolo di Numero Sei in Battlestar Galactica e nella serie Lucifer, nel ruolo della madre del protagonista (Tom Ellis).