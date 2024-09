I primi brividi di terrore nella nuova serie di James Wan: ecco il trailer di Teacup

La produzione del creatore di The Conjuring arriverà proprio in occasione di Halloween.

Prodotta da James Wan, il creatore di franchise come The Conjuring e Insidious,e sviluppata da Ian McCulloch, la nuova serie mix tra horror e thriller dal titolo Teacup è pronta a spaventare il pubblico in vista di Halloween.

La serie è un adattamento del bestseller del New York Times di Robert McCammon, Stinger, e attirerà sicuramente tutti i fan dei lavori di James Wan, che nel corso degli anni è riuscito a consolidare il proprio status di autore di genere.

Paura e spavento

Il romanzo segue le vicende di un gruppo di personalità differenti che si uniscono per combattere una creatura terrificante intenzionata a distruggere una piccola comunità rurale. Originariamente ambientata in Texas, la narrazione è stata spostata in Georgia.

Il cast include Yvonne Strahovski, Scott Speedman, Rob Morgan e Chaske Spencer. La serie debutterà su Peacock negli Stati Uniti il prossimo 10 ottobre con due episodi a settimana. McCulloch ha specificato le differenze della serie rispetto al romanzo.

"La serie è una cosa a sé stante: un mistero complesso, un thriller mozzafiato, una storia horror che non puoi fare a meno di guardare, un dramma familiare, un'epopea di fantascienza, che si sviluppa in modo graduale. Ma per quanto Teacup sia unica, strana e sorprendente come spero, tutto quello che dovete fare è rimuovere gli strati dei personaggi, eventi e contesto narrativo, e guardare oltre gli obiettivi e le sorprese. Facendo così, vedrete che Teacup è ancora saldamente ancorata a Stinger. Ed è così che dovrebbe essere" ha spiegato lo sceneggiatore.

James Wan tornerà anche a lavorare al quarto e ultimo capitolo della saga principale di The Conjuring, con Vera Farmiga e Patrick Wilson per l'ultima volta nei panni di Lorraine e Ed Warren, al fianco di Ben Hardy e Mia Tomlinson, le due new entry ufficializzate pochi giorni fa.