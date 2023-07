Prime Video Presents Italia 2023: le novità della prossima stagione

Oggi, al Prime Video Presents Italia 2023, tenutosi a Roma, Prime Video ha annunciato tante nuove produzioni e coproduzioni Original italiane, e acquisizioni, tra cui serie, show, film e rinnovi di stagione per serie acclamate da pubblico e critica. Inoltre, sono state annunciate le novità sulla rosa dei commentatori di Prime Video per la stagione 2023/2024 di UEFA Champions League.

Nel ricco slate di annunci ci sono tante nuove produzioni, come le serie Gigolò per caso, Antonia e No Activity - Niente da segnalare, Sul più bello - La serie, gli show Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna e Amazing - Fabio De Luigi, i film Elf Me con Lillo Petrolo, Il migliore dei mondi con Maccio Capatonda, Pensati Sexy con Diana Del Bufalo, e anche Addio al nubilato 2, Gli Addestratori e Falla girare 2 - Offline, oltre al ritorno per una seconda stagione delle serie di finzione Sono Lillo e Monterossi, e dello show di improvvisazione comica Prova Prova Sa Sa.

Everybody Loves Diamonds: un'immagine del cast della serie

Svelata anche la data di uscita della serie heist Original italiana Everybody Loves Diamonds, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal prossimo 13 ottobre in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Prime Video continua a confermare il suo ruolo di primo piano nel panorama dell'industria italiana dell'intrattenimento, con investimenti nelle produzioni e coproduzioni locali con set diffusi su tutto il territorio, dalla provincia alle grandi città. Il cuore di questo universo di intrattenimento, racchiuso nell'abbonamento Prime, è un'ampissima scelta dei migliori show, serie e film internazionali e italiani con le acquisizioni e produzioni locali a cui si aggiunge anche lo sport in diretta, con le migliori partite del mercoledì di UEFA Champions League, fino al 2027.

Le nuove produzioni annunciate oggi si vanno ad aggiungere alle tante novità svelate di recente e in arrivo prossimamente su Prime Video, come l'action drama Costiera, che sarà girato in costiera Amalfitana - diretto dal premio Emmy Adam Bernstein, la seconda stagione della serie young adult, girata a Latina, Prisma, la quarta stagione del reality thriller Celebrity Hunted, l'episodio speciale The Ferragnez: Sanremo Special - in arrivo dopo l'estate -, i divertenti show LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro e LOL: Chi ride è fuori (alla quarta stagione), e naturalmente Citadel: Diana, l'attesissimo capitolo italiano del franchise globale Citadel, che avrà per protagonista Matilda De Angelis.

Hanno partecipato all'evento volti familiari e new entries della home for talent di Prime Video come Christian De Sica, Pietro Sermonti, Eros Puglielli, Chiara Martegiani, Valerio Mastandrea, Chiara Malta, Elisa Casseri, Carlotta Corradi, Fabio De Luigi, Lillo Petrolo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Fabrizio Bentivoglio, Carla Signoris, Diana Del Bufalo, Valentina Nappi, Michela Andreozzi, Daniela Delle Foglie, Alessandro Tiberi, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Miroslav Klose.